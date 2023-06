今度の上司は女性！『ジ・オフィス』がオーストラリアでリメイク

人気コメディドラマ『ジ・オフィス』が今度は女性の上司を迎え、オーストラリアでリメイク版が製作されることが明らかとなった。米Varietyが報じている。

【関連記事】『ジ・オフィス』放送終了から10周年!キャストたちが思い出をシェア

『ジ・オフィス』は、オリジナルである全2シーズンのイギリス版に加え、同名の米版リメイクも9シーズンにわたって放送された大人気シリーズ。

この度Amazon Prime Videoで配信されるオーストラリア版は『The Office: Australia(原題)』と題され、包装会社フィンレイ・クラディックにマネージング・ディレクターとして勤務するハンナ・ハワードを中心に物語が展開される。イギリス版でリッキー・ジャーヴェイス、アメリカ版ではスティーヴ・カレルが主役のボスを演じていたが、今回初めて上司役を男性でなく女性が務めることになる。

新型コロナウイルス収束後が舞台となり、ハンナは自分が勤める支店が閉鎖され、従業員は自宅でリモートワークをしなければならないとの知らせを本社から受ける。それにより彼女は、仲間である同僚のために守れない約束をしたり、突拍子もない計画を立てたりするなど、サバイバルモードに突入するという。

Female-Led Version of ‘The Office’ to Begin Production in Australia https://t.co/wJ8ce0Ju8v

- Variety (@Variety) May 31, 2023