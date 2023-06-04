¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡ß¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¡¡¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤ÈSixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤È¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤ÈÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£6·î11Æü¤ËHulu¥é¥¤¥ÖTV¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬²°¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡ÙÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿°ÂÅçÎ´¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î2¿Í¡¡¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ß¹â¶¶³¤¿Í¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¡¦¿¹ËÜ¤Î¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤«¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®±é¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÏÃÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤´¤È¤ËSNS¾å¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤âÅÙ¡¹ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤È¤Ï¡¢»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5Ëü5Àé¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª¡¡¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤ë¤«¤¬²°¤È¡¢»³Î¤¤ÎÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÎÁí¹ç±é½Ð²È¡¦°ÂÅçÎ´¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Îµ®½Å¤ÊÎ¢ÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê1»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¸ì¤ê¤¢¤¦¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¡£¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Ä¾¸å¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡ß¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡ß¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡¢Hulu¥é¥¤¥ÖTV¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ6·î11Æü23»þ25Ê¬¤«¤éÇÛ¿®¡£¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£