¡ÚÂçºå¥¢¥áÂ¼Ž¥°û¼òµÕÁö»àË´»ö¸Î¡Û24ºÐÈï³²¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬ØÖÓ ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é£¸Ç¯¡Ä¡Ä¡£º£Ç¯¤â»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸»þ¹ï¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Ë½»¤à²ÏËÜÍ§µª¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤À¡£
¡Ç15Ç¯£µ·î11Æü¡¢»ö¸Î¤ÏÂçºå»Ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«Â¼¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£²ÏËÜ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿·Ã²Ì¡Ê¤±¤¤¤«¡Ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ24¡Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢ÆÍÁ³¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»Ï©¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌ¼¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÇÆ¬Éô¤òíà¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¡¢¤Û¤ÜÂ¨»à¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£À¸Á°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»Ñ¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Î¿´¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍ§µª¤µ¤ó¡Ë
¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼ºÃ×»à½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿²Ã³²¼Ô¤Î½÷¡ÊÅö»þ25¡Ë¤Î¸Æµ¤¤«¤é¤Ï¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë£°.£²£µÓ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Î¶¡½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤òÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤¿¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿500㎖¤Î´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò£±ËÜ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Í§¿Í¤ÈÆþ¤Ã¤¿Å¹¤ÇÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò£³¡Á£´ÇÕ°û¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¹ØÆþ¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿ì¤Ã¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤·¤¿¡£
Ä´½ñ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢½÷¤Î¶¡½Ò¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢½Å¤¤ºá¤Ç¤¢¤ë¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçºåÃÏºÛ¤Ï¡¢°û¼ò¤Î»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤ê·Ú¤¤¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ÇÄ¨Ìò£³Ç¯È¾¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤À¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¹µÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¹âºÛ¤Ï¡Ö°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±¿Å¾¼ê¤Ç¤âÈÈ¤·ÆÀ¤ë¥ß¥¹¡×¤È¤·¤Æ´þµÑ¡£¡Ç17Ç¯10·î¡¢È½·è¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¡£
Í§µª¤µ¤ó¤¬²ù¤·¤µ¤òÞú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤Þ¤»¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬°û¼ò»ö¸Î¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¡¢Ë¡Î§¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø»ÊË¡¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»àË¡¡Ù¤Ç¤¹¡×
°¼Á»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·È³²½¤òµá¤á¤ëÈï³²°äÂ²¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ç01Ç¯¤Î·ºË¡²þÀµ¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¡£°û¼ò¤Ë¤è¤ê¿Í¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¼Ô¤Ï15Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¼Ô¤Ï£±Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´üÄ¨Ìò¤Ë½è¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î·ï¤Î¤è¤¦¤Ë»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ÇºÛ¤«¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¸òÄÌ»ö¸ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢Æ£ËÜ°ìÏºÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡Ù¤ÏÈÈºáÀ®Î©¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×·ï¤¬¸·Ì©¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íºá¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¸¡»¡´±¤äºÛÈ½´±¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç½ÅÂç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤Ç¤â¡¢µ¯ÁÊ¤·¤¿¤êÍºá¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÇ§¼±¤È¤«¤Ê¤ê¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëü°ìÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¸¡»¡´±¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î»ö¸Î¤ÎÁ°Æü¤Ï¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿¡£·Ã²Ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Í§µª¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¿©»ö¤ò¤´ÃÚÁö¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊì¤ÎÆü¤Ë¤Ï»ä¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª²Ö¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤³¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éºÛÈ½¤ÏÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ§µª¤µ¤ó¡Ë
²Ã³²¼Ô¤Ï¤È¤¦¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°äÂ²¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼Õºá¤Ï¤Ê¤¤¡£°¦Ì¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢£¸Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÍ§µª¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2023Ç¯6·î2Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ìø¸¶»°²Â¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë