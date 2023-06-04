¡ØSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù6.17¤Î¥²¥¹¥È¤Ï´ßÍ¥ÂÀ¡¡ÃçÎÉ¤·¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Öº£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡6·î17Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¢ÀäÂÐÅª¥ª¡¼¥é¤È¿§µ¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡¡¡È¾ºÎ¶¡É¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Öanan¡×É½»æ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë´ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¡£ºòÇ¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÈ¯¸À¤ÇÈÖÁÈ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæ¼ù¤È¤Ï¥×¥é¥¤¤Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢Á°²ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤â´ß¤ÎÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅÄÃæ¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤ÏÅÄÃæ¼ù¡¢½µÂØ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤¬¥È¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï´ß¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤ÎÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¼¤Ò¡¢Ä°¤¤¤Æ¤Í¡Á¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡¡´ßÍ¥ÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Æ6·î17Æü23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£