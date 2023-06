第1子の妊娠を公表した女子テニス元世界ランキング1位の大坂なおみ(25=フリー)が3日、自身のインスタグラムを更新。お腹がふっくらした近影を公開した。

今年1月、胎児と見られるエコー画像を自身のSNSに投稿し妊娠を公表。米ビルボード誌によると、父親は交際中の人気ラッパーのコーデーで、同誌の取材にコーデーの広報担当が認めたという。

この日は、「A Little Princess IS ON THE WAY」と書かれたボードの前でポーズを決める姿や、コーデーが大坂のお腹にキスをする幸せいっぱいの2ショットなどを公開。妊婦さんとこれから生まれるベビーを祝福するパーティー「ベビーシャワー」でのショットのようで、「Little Princess」という言葉からベビーが女の子であることを明かした。

この投稿には、スーパーモデルのナオミ・キャンベルから「Congratulations」とコメントが届くなど、世界中から祝福の声が寄せられている。