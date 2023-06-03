"¸¶¹Æ¤Ê¤·"¤ÇÄ¹¥¹¥Ô¡¼¥ÁŽ¢Æ¬¿¿¤ÃÇòŽ£¤òËÉ¤°Ä¶ÏÃË¡
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§buritora¡¿PIXTA¡Ë
¼ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¡¢Æñ²ò¤Ê¸ø¼°¡¢ËÄÂç¤Ê±ÑÃ±¸ì¡¢¿ôÊ¬´Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¶¹Æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÂæËÜ¡¢Ê£»¨¤Ê²Î»ì¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢²¿¿Í¤â¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¡Ä¡Ä¡£
ÂçÎÌ¤Ë³Ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤òÁ°¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢ÀäË¾¤·¤¿·Ð¸³¤¬³§ÍÍ¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖA4¡¦1Ëçµ²±Ë¡¡×¡£
A4¡¦1Ëç¤Î¡ÖËâË¡¤Î¥·¡¼¥È¡×¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤âÂçÎÌ¤Ëµ²±¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ²±ÎÏÆüËÜ°ì¤ò6ÅÙ³Í¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¡ÖÀ¤³¦µ²±ÎÏ¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤¿ÃÓÅÄµÁÇî»á¡£
ÃÓÅÄ»á¤Ï¡¢40ÂåÈ¾¤Ð¡Ö¥ÉÁÇ¿Í¡×¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Çµ²±ÎÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ¶¸úÎ¨Åª¤Ê¥·¡¼¥È³Ø½¬Ë¡¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¿·´©¡Ø¤Þ¤ë¤´¤È³Ð¤¨¤Æ Æ¬¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë A4¡¦1Ëçµ²±Ë¡¡Ù¤Ç¡¢Æ±½ñ¤ÏÈ¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçÁýºþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÓÅÄ»á¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¶¹Æ¤Î³Ð¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¤ÉËº¤ì¤òËÉ¤°ÊýË¡¤¬¤¢¤ë
¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÁÌò¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÆÍÁ³¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ç¤â¡ÖÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤Ë°ÍÍê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡£¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½àÈ÷ÉÔÂ¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ã¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÃ¤·Êý¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎËÜ¼Á¤Ï²¹¤«¤¤¿´¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î®Äª¤µ¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤éÊ¹¤¼ê¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÆÏ¤¯¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¹¥°õ¾Ý¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤È·úÀßÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¬µ²±¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢°ìÈÖÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ÉËº¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÄ´»Ò¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬Àº¿À¾õÂÖ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤ÉËº¤ì¡×¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¹½À®¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤á¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¤ÉËº¤ì¤Ç¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ²±Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´Ý°Åµ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤è¤ê¤â¡¢»×¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹½À®¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤è¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸ì¤ëÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¡Ö¾ì½êË¡¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
º£²ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¡¢Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Îµ²±Ë¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ì½êË¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÅµÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢»ä¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖIP²½¡×¡ÊIP¡áImage Processing¡Ë¤Ç¡¢¹â¸úÎ¨¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖIP²½¡×¤È¤Ï¡Ö¾ðÊó¤òµ²±¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÊ¬²ò¡¢Å¾´¹¡¢²Ã¹©¡¢´ØÏ¢ÉÕ¤±¡×¤ò¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¸åÇÚ¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Û
ÅÄÃæ¤¯¤ó¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸»ÙÅ¹¤Ë3Ç¯Áá¤¯Æþ¼Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÂçÅç¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á±Ä¶È°ì²Ý¤ËÅÄÃæ¤¯¤ó¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃ´Åö¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò³«Âó¤·¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¼ÒÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÅÄÃæ¤¯¤ó¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤âÈþ¹á¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤«¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï»ä¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¯¤ó¤È»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Èà¤È¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤´·ëº§¤ÏÂçÊÑ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤ë¤È»×¤¦¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£±üÍÍ¤ÎÈþ¹á¤µ¤ó¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤¯¤ó¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Èë·í¤Ï¡Ö°ì¸À°ì¶ç¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
¡Ö¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£»ÞÍÕËöÀá¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¡ý¡ý´ØÏ¢¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ê¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç°ò¥Å¥ë¼°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÂç¤Þ¤«¤Ê¹½À®¤ËÊ¬¤±¤ë
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÁÁ´Ê¸¤òÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÊÍîÊ¬¤±¡Ê¥°¥ë¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1ÃÊÍîÌÜ¤Ï¡Ö¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¡¢2ÃÊÍîÌÜ¤Ï¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤òÍ×Ìó¤¹¤ëºî¶È¤ò¡ÖÃê¾Ý²½¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃê¾Ý²½¤ò¹Ô¤¦ºî¶È¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÃê¾Ý²½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¡Û ¸Æ¤Ó¤«¤±
ÅÄÃæ¤¯¤ó¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û ¼«¸Ê¾Ò²ð
ÅÄÃæ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸»ÙÅ¹¤Ë3Ç¯Áá¤¯Æþ¼Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÂçÅç¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û ¿·Ïº¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ
»ä¤¿¤Á±Ä¶È°ì²Ý¤ËÅÄÃæ¤¯¤ó¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃ´Åö¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò³«Âó¤·¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¼ÒÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÅÄÃæ¤¯¤ó¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤âÈþ¹á¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤«¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú4¡Û ¤ª´ê¤¤
¼Â¤Ï»ä¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¯¤ó¤È»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Èà¤È¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤´·ëº§¤ÏÂçÊÑ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤ë¤È»×¤¦¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£±üÍÍ¤ÎÈþ¹á¤µ¤ó¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤¯¤ó¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú5¡Û ¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡
ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊØµ¹Åª¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸«½Ð¤·¤ò¡Ö¥¿¥°¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥¿¥°¤ò¡Ö¾ì½êË¡¡×¤Çµ²±¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½êË¡¤È¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸²½¤·¤¿¥¿¥°¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æµ²±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¤Ï¡¢»ú¤ä¸ì´¶¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¥¤¥á¡¼¥¸¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ê¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢µ²±¤ÏÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÍÈô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤êµ²±¤¹¤ë¤Î¤Ë¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×
¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Ì¤´°À®¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤»»È¤¤¼Î¤Æ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤¯¤é¤¤¤Î³ä¤êÀÚ¤ê¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡ÊÄ¹¤¯»È¤¦¤â¤Î°Ê³°¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óËº¤ì¤ÆOK¤Ç¤¹¡Ë¡£
´·¤ì¤ì¤Ð¡ÖÉÃ¤Ç¡×ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤í¤¦¡×¤ÈÉ¡Â©¹Ó¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤ÏÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë2¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²½¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»ä¤Î²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ëÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥¿¥°¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Ë¤¢¤ëÅÅÏÃ¡¢¥½¥Õ¥¡¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥´¥ßÈ¢¡¢ËÜÃª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
➀ÅÅÏÃ¢ª¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÅÅÏÃ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÅÄÃæ¤¯¤ó¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡ÖÅÅÏÃ¡×¡Ö¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➁¥½¥Õ¥¡¢ª¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÇÓÒÅÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡Ö¥½¥Õ¥¡¡×¤È¡Ö¼«¸Ê¡á»ö¸Î¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➂¥Æ¥ì¥Ó¢ª¿·Ïº¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡£¿·Ïº¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➃¥´¥ßÈ¢¢ª¤ª´ê¤¤¡£¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡Ö¥´¥ßÈ¢¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➄ËÜÃª¢ª¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡Ê¡ÖËÜÃª¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖËÜ¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
ÅÅÏÃ¢ª➀¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë ¥½¥Õ¥¡¡¼¢ª➁¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ê¡Ö¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÇÅÇ¤¯»ö¸Î¡×¤È¡Ö¼«¸Ê¡×¤ò¤«¤±¤ë¡Ë ¥Æ¥ì¥Ó¢ª➂¿·Ïº¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡Ê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈÖÁÈ¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë ¥´¥ßÈ¢¢ª➃¤ª´ê¤¤¡Ê¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë ËÜÃª¢ª➄¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¡Ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë
2¤ÄÌÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÇ´ó±Ø¤«¤é²È¤Þ¤Ç¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥¿¥°¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ê¤êÂæ¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤Ê¤É¹ÓÅâÌµ·Î¤Ç¤¤¤¤
°û¿©Å¹¡¢¸ø±à¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡¢²Ö²°¤Î5¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë¥¿¥°¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
➀°û¿©Å¹¢ª¸Æ¤Ó¤«¤±¡£Å¹¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡ÖÅ¹¡×¡Ö¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➁¸ø±à¢ª¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¤¹¤Ù¤êÂæ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡Ö¸ø±à¡×¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➂¥«¥Õ¥§¢ª¿·Ïº¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
➃¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¢ª¤ª´ê¤¤¡£ÀÐÌý²¦¤È¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡ÖÀÐÌý¡×¤È¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£➄²Ö²°¢ª¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¡£²Ö¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡Ö²Ö²°¡×¡Ö½ËÊ¡¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë¡£
°û¿©Å¹¢ª➀¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê¡ÖÅ¹¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë ¸ø±à¢ª➁¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ê¸ø±à¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë ¥«¥Õ¥§¢ª➂¿·Ïº¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡Ê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë ¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¢ª➃¤ª´ê¤¤¡Ê¡ÖÀÐÌý¤Î¼è°ú¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë ²Ö²°¢ª➄¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¡Ê¡Ö²ÖÂ«¡×¤«¤é¤ÎÏ¢ÁÛ¡Ë
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÏÃÂê¤ò¡Ö¤ÉËº¤ì¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¤Î¾ì½ê¤«¤é½ç¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤äµ¢¤êÆ»¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÏËº¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ÉËº¤ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¥¿¥°¤òÍÆ°×¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´¤¬Ìö¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¡¢µ²±¤Ï¶¯¤¯ÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡ÊÇ¾¤Ï´¶¾ð¤¬È¼¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÍ¥Àè¤·¤Æµ²±¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥¤¥á¡¼¥¸²½¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢³Ð¤¨¤¿¤¤»öÊÁ¤ò¶ì¤âÌµ¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¤â³ØÎò¤âÇ¯Îð¤âÌµ´Ø·¸¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¤¡¢1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¹Ö±é²ñ¤Ê¤éÆñ¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¶ì¼ê¤Ç²¯¹å¤È¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤òÀ§Èó¡¢¤¿¤á¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÃÓÅÄ µÁÇî ¡§ µ²±ÎÏÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñºÇÂ¿Í¥¾¡¼Ô¡¢À¤³¦µ²±ÎÏ¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë