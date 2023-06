『フルハウス』ジョン・ステイモス、スピンオフに復帰しなかったオリジナルキャストに「怒り」を覚えたと告白

人気ファミリー・シットコム『フルハウス』のジェシーおいたん役で人気を博し、Netflixの続編スピンオフドラマ『フラーハウス』に製作・ゲスト出演で参加したジョン・ステイモスが、スピンオフに復帰しなかったオリジナルキャストに「怒り」を覚えたと告白している。



姉妹の不在について

『フラーハウス』にはD.J.役のキャンディス・キャメロン・ブレとステファニー役のジョディ・スウィーティン、キミー役のアンドレア・バーバーがレギュラーとしてカムバックし、ダニー役の故ボブ・サゲットとジョーイ役のデイヴ・クーリエがゲストとして出演。しかし、ミシェル役のメアリー=ケイト&アシュレイ・オルセン姉妹はカムバックしなかった。

米ポッドキャスト番組『And That’s What You REALLY Missed(原題)』に出演したジョンが、『フラーハウス』におけるオルセン姉妹の不在について言及し、こう胸内を明かしている。「双子がニューヨークに引っ越して、あまり二人に会えなくなったんです。僕たちは少し連絡を取り合っていたけど、ボブはちゃんと連絡を取っていました。“姉妹は子ども時代が嫌いだった”とか“番組に出るのを嫌がっていた”とか、そういう噂を耳にしたんじゃないかな。『フラーハウス』の撮影に二人は戻って来たがらなくて、僕は少し怒っていたけど、もう落ち着きました。だけど姉妹は、“自分たちの子ども時代が大好きだったし、あなたと一緒にいるのも大好きだった。ボブが恋しい”と言っていましたよ」

今でも交流あり

またジョンは、オルセン姉妹がジョンの自宅にポークチョップの料理を持って訪れたエピソードも披露し、今も二人と交流があることも明かしていた。

『フルハウス』放送終了後もオルセン姉妹は、映画『チャーリーズ・エンジェル/フルスロットル』や『ニューヨーク・バーグドルフ 魔法のデパート』などにゲストとして登場してはいたが、自身のファッションブランド「The Row」を立ち上げてからはファッション業界の事業に専念。現在、女優業は引退したのも同然になっているため、『フラーハウス』への復帰には抵抗があったのかもしれない。

なお、ジョンはディズニープラス(Disney+)のスポーツコメディドラマ『ビッグショット!』に、バスケットボールのコーチ役で主演している。『フルハウス』と『フラーハウス』全シーズンはNetflixにて配信中。(海外ドラマNAVI)