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気象台は、午後4時52分に、洪水警報を中野区、杉並区、板橋区、練馬区、立川市、町田市、東久留米市、西東京市、瑞穂町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を中野区、北区、板橋区、練馬区、立川市、昭島市、小平市、東村山市、東大和市、東久留米市、西東京市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・中野区、杉並区、板橋区、練馬区、立川市、町田市などに発表

東京地方では、3日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■中野区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■杉並区
□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■板橋区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■練馬区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■立川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■昭島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■町田市
□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■小平市
□大雨警報【発表】
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■東村山市
□大雨警報【発表】
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■東大和市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■東久留米市
□大雨警報【発表】
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■西東京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　3日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒

■瑞穂町
□洪水警報【発表】
　3日明け方にかけて警戒