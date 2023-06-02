【洪水警報】東京都・中野区、杉並区、板橋区、練馬区、立川市、町田市などに発表
気象台は、午後4時52分に、洪水警報を中野区、杉並区、板橋区、練馬区、立川市、町田市、東久留米市、西東京市、瑞穂町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を中野区、北区、板橋区、練馬区、立川市、昭島市、小平市、東村山市、東大和市、東久留米市、西東京市に発表しました。
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東京地方では、3日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■中野区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■杉並区
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■板橋区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■練馬区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■立川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■昭島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■町田市
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■小平市
□大雨警報【発表】
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■東村山市
□大雨警報【発表】
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■東大和市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■東久留米市
□大雨警報【発表】
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■西東京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒
■瑞穂町
□洪水警報【発表】
3日明け方にかけて警戒