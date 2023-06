King & Princeが、6月21日発売する13枚目シングル「なにもの」のMusic Videoが、本日21時に公開された。

4月19日に発売したKing & Princeのベストアルバム『Mr.5』が初週売り上げ120.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。そんな彼らが早くも13枚目となるシングル「なにもの」を6月21日にリリースすることが決定。そんな最新作「なにもの」のMusic Videoが本日21:00にYouTube King & Princeチャンネルにて公開された。

今作のテーマは“気負わず、今を楽しむこと”。日常にある小さな幸せの積み重ねで、日々が彩り豊かになっていくという、今のKing & Princeの等身大を歌った飾らない応援歌となっている。今回のMusic Videoは2分割画面で構成され、それぞれのメンバーの私生活をイメージした部屋で過ごすシーンや、ステージ上でビッグバンドを携え、華やかにパフォーマンスするシーンなど、King & Princeの様々な表情を楽しむことのできる作品。ダンスはs**t kingzのOguriによる振付で、今のKing & Princeの自然な表情も楽しめる、歌詞になぞったキャッチーな振り付けとなっている。

尚「なにもの」は盒恭た佑主 演を務める日本テレビ系『だが、情熱はある』(毎週日曜22時30分)の主題歌となっている。

King & Princeの13枚目シングル「なにもの」は6月21日発売。

※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記

■初回限定盤A【CD+DVD】¥1,650(税込)/UPCJ‐9043

仕様:スリーブケース

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:Magic of Love

【DVD収録内容】

・「なにもの」Music Video

・「なにもの」Music Video ‐Lip Sync ver.‐

・「なにもの」Music Video Shooting Behind the scenes

初回封入特典:期間限定動画A視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年6月20日(火)昼12:00〜7月4日(火)18:00まで

先着外付け特典:フォトカード(A6)

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください

■初回限定盤B【CD+DVD】¥1,650(税込)/UPCJ‐9044

仕様:スリーブケース

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:Kiss & Kill

【DVD収録内容】

・様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ

※King & Princeが情熱と結束を高めるべく様々なゲームに挑戦する企画映像

・Making of Single「なにもの」Jackets & Dance

初回封入特典:期間限定動画B視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年6月20日(火)昼12:00〜7月4日(火)18:00まで

先着外付け特典:クリアポスター(A4)

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください

■通常盤(初回プレス)【CD】¥1,100(税込)/UPCJ‐9045

仕様:スリーブケース+アナザージャケット1種封入

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:アシタノカタチ M3:名もなきエキストラ

初回封入特典:期間限定動画C視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年6月20日(火)昼12:00〜7月4日(火)18:00まで

先着外付け特典:ネックストラップ

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください

■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)【CD+DVD】¥1,650(税込)/PROJ‐5904

仕様:スリーブケース

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:話をしようよ

【DVD収録内容】

・King & Princeのサウナで身も心もさらけ出せ!本音トーク

※予約受付期間:2023年5月23日(火)19:30〜6月2日(金) 23:59まで

特典:King & Princeファンミーティングチケット「King

& Princeとうちあわせ」チケット応募権利

【注意事項】

※ジャニーズショップ オンラインストア限定の受注生産販売商品です。

※他商品との同時購入はできません。

※ご購入にはジャニーズショップオンラインストアのアカウントが必要です。ユーザー登録がお済みでない方は、事前にご登録いただくとスムーズにご購入いただけます。

<King & Princeファンミーティングチケット応募について>●Dear Tiara盤を購入された方のみ応募可能です。購入枚数に関わらず、ご応募はお1人様1回1枚のみとなります。●Dear Tiara盤の購入先・ジャニーズショップ オンラインストアのご登録情報(氏名/住所/電話番号/メールアドレス)と、ファンクラブのご登録情報が異なりますと、チケット応募が無効となりますのでご注意ください。●応募方法の詳細は6/6(火)以降に、Dear Tiara盤を購入された方へご案内いたします。●初回限定盤A【UPCJ‐9043】、初回限定盤B【UPCJ‐9044】、通常盤(初回プレス)【UPCJ‐9045】には、King & Princeファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」チケット応募権利の特典はございません。