ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』のその後を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン2に、サマンサ役のキム・キャトラルがカムバックすることがわかった。

【写真】サマンサのいない『SATC』なんて! 「キム・キャトラル」フォトギャラリー

Varietyによると、キムが出演するのは1シーンのみで、カメオ出演となるようだ。すでに3月22日にニューヨークで撮影を済ませており、主人公キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーやシンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスら主要キャスト、それにショーランナーのマイケル・パトリック・キングとは顔を合わせずに撮影が行われたという。

キムはサラ・ジェシカらとの不仲が伝えられ、『AND JUST LIKE THAT...』には出演しないことをこれまで明言してきた。新ドラマのシーズン1では、キム演じるサマンサはロンドンに移住しており、キャリーとはメールを通じて連絡を取り合っていた。シーズンファイナルでは、2人が再会を計画するシーンが登場した。

今回キムは、キャリーと電話で会話をするシーンを撮影。その際、『セックス・アンド・ザ・シティ』の衣装を手掛け、キム同様新ドラマに参加しなかったパトリシア・フィールドの衣装に身を包んでいたそうだ。

シーズン2の撮影は昨年冬から行われていたが、これまでキムのカムバックについて触れられることはなかった。HBOおよびMaxのCEOを務めるケイシー・ブロイスがキムにカメオ出演を働きかけ、実現したものとみられる。

『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2は、6月22日からアメリカではHBOの配信サービスMaxにて、日本ではU‐NEXTにて配信される。キムのほか、キャリーの元恋人エイダン役のジョン・コーベットが出演することもわかっている。サマンサが登場するエピソードは8月になる見込み。