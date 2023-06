ファミリーレストラン「ココス」より、夏を感じられるランチ限定メニューが2023年6月8日(木)より登場!

サラダ・ドリンクバー・スープバーが付いて1,000円以下のパスタランチセットなど、3種類がラインナップされています☆

ココス「夏のランチメニュー」

発売日:2023年6月8日(木) ※ランチメニューは、土日祝日を除く平日10:00〜15:00で販売

販売店舗:全国の「ココス」

※511店舗で販売予定(6月1日時点)

※空港店舗・天保山マーケットプレイス店では取扱いなし

※テイクアウト不可

全国に店舗を展開するファミリーレストラン「ココス」で、夏のランチメニューがスタート!

お手頃な価格で季節を感じられるメニュー3品が新たにラインナップされています。

サラダ・ドリンクバー・スープバーが付いたパスタランチセットには、レモンの酸味が夏にぴったりの「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」が、ライス・スープバーが付いたプレートランチセットには、ジューシーなチキンをお腹いっぱい食べられる鉄板メニュー「鉄板チキン南蛮ランチ」が登場。

さらに、スペシャルランチセットから、ココスの夏の定番“冷やし麺”シリーズとして「蒸し鶏とシャキシャキ生野菜の濃厚ごまだれ冷やし麺ランチ」が販売されます。

ほかにも、ココットハンバーグやドリア、ランチだけの特別価格で提供するデザートなど、種類豊富なランチメニューから選べます!

海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ

価格:979円(税込)

海老とアボカドがごろごろ入ったレモンクリームパスタに、大きめにカットしたレモンをトッピングし、仕上げにグラナパダーノチーズをかけた一品。

大ぶりの海老とダイス状にカットしたアボカドに爽やかなレモンの風味が絡みます。

レモンをフォークで崩して酸味を追加したり、濃厚な味わいのグラナパダーノチーズを絡めたりして、お好みの味わいで楽しめるパスタです。

レモンのイエローやアボカドのグリーンが爽やかな印象を与え、見た目でも季節を感じられます☆

鉄板チキン南蛮ランチ

価格:869円(税込)

焼くことで甘みを増したシャキシャキのキャベツとジューシーなチキン6個を鉄板にのせ、甘酢がベースのソースをたっぷりかけた食べ応え抜群の一品です。

甘辛い風味のソースが食欲をそそり、ライスを食べる手が止まりません!

お好みで、別添えの濃厚タルタルソースをたっぷり付けてもおいしくいただけます。

※ライスは石窯パンに変更可能です

蒸し鶏とシャキシャキ生野菜の濃厚ごまだれ冷やし麺ランチ

価格:869円(税込)

ごまだれが濃厚な冷やし麺に、シャキシャキの生野菜としっとり柔らかい蒸し鶏をのせた、夏にぴったりの爽やかな一皿です。

ごまの香ばしい風味が水菜や赤玉ねぎなどのフレッシュな野菜と蒸し鶏に絡み、食べるごとにやみつきになる味わい。

お得な価格がうれしい、夏にぴったりのランチメニュー!

ファミリーレストラン「ココス」の夏のランチメニューは、2023年6月8日(木)より発売です☆

旬の野菜たっぷりの冷やし麺&梅香る包み焼きハンバーグ!ココス「季節のひとさら〜6月〜」 旬の野菜たっぷりの冷やし麺&梅香る包み焼きハンバーグ!ココス「季節のひとさら〜6月〜」 続きを見る

かわいくてポップなチョコミントスイーツ4種!ココス「チョコミン党フェア」 かわいくてポップなチョコミントスイーツ4種!ココス「チョコミン党フェア」 続きを見る

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post レモンが爽やかなパスタやジューシーな南蛮チキン!ココス「夏のランチメニュー」 appeared first on Dtimes.