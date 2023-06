大ヒットシリーズ「セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)」のサマンサ役で人気を博したキム・キャトラルが、続編となるドラマ「AND JUST LIKE THAT… シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章」にカメオを出演すると、動画配信サービスMaxの広報担当がニューヨーク・ポスト紙に認めた。

「セックス・アンド・ザ・シティ」は、米ニューヨークを舞台に女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起こした大ヒット作。テレビシリーズは1998年から6シーズンにわたって放送され、2008年と2010年に映画化もされた。

続編となる「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」には、50代となったキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)が出演。かつてサラとの不仲が報じられたこともあったキムは登場しなかった。

シーズン2にキムが出演することは、極秘だったため、番組スタッフにも知らされておらず進行表にも載っていなかったという。そのため、舞台裏では多くの人を唖然とさせた。番組スタッフは「非常に衝撃を受けています。出演シーンがどのような形になるのかとても興味深いです」と驚き、「キムは絶対にサマンサ役やらないって言ったのに! もう戻らないって言ったのに!」と衝撃を隠せないようだ。

関係者によると、キムの出演シーンはクイーンズにあるスタジオの近くの駐車場で、車内で撮影されたという。シーズン2は、6月22日から配信(日本ではU-NEXTで見放題独占配信)。キム演じるサマンサは8月に配信のエピソードで登場するという。

なお、関係者は「キムの出演を極秘にしているのは、彼女が戻ってくる可能性があることを示唆している。シーズン3に戻ってくるクリフハンガーであることは間違いない」と語っている。(編集部・梅山富美子)