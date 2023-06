【ネタバレ】サマンサが『AND JUST LIKE THAT...』に登場！その出番とは…

日米同時配信が決定したばかりの『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2より、ファン待望のニュースが新たに飛び込んできた。米Varietyが報じている。(※本記事は、新シーズンのネタバレを含みますのでご注意ください)

米HBOで1998年から2004年にかけて6シーズンにわたって放送された『セックス・アンド・ザ・シティ』とその後に制作された2本の映画に4人のメインキャラクターの一人として出演していたサマンサ役のキム・キャトラルが、『AND JUST LIKE THAT...』シーズン2に登場するという。

キムは2016年にサマンサを演じるのはもう十分だと発言。さらに親友キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーとの不仲が報じられ、この続編ドラマのシーズン1には姿を見せていなかった。

報道によれば、サマンサが登場するのはシーズン2フィナーレ。ロンドンに拠点を移したことになっているサマンサが、電話でキャリーと話すのだという。シーズン1でのキャリーとサマンサはテキストメッセージで会話していたが、シーズン2ではもう一歩進んだ二人の絡みが見られるようだ。

キムはこのワンシーンに登場するため、ニューヨークで3月22日に撮影を行ったものの、そこにはキャリー役のサラ・ジェシカもショーランナーのマイケル・パトリック・キングも介入していなかったと伝えられている。

なお、オリジナルでキャリーたちの衣装を手掛けたことで知られるパトリシア・フィールドは『AND JUST LIKE THAT...』には普段参加していないが、今回のサマンサの衣装は例外的に彼女が担当している。

今回の出演についてキム側も配信側もコメントを発表しておらず、シーズン3以降にもサマンサが登場するか否かは不明だ。

キムは現在、ロバート・デ・ニーロ主演映画『About My Father(原題)』に出演。そのほかには、Netflixの新作ドラマ『Glamorous(原題)』が6月22日(木)から配信予定だ。

『AND JUST LIKE THAT...』シーズン2(全11話)は、米Maxと同じ6月22日の16:00よりU-NEXTにて見放題独占配信。サマンサが登場するシーズン最終回は8月のお披露目となる。(海外ドラマNAVI)

According to sources, Kim Cattrall shot her dialogue for her #AndJustLikeThat cameo on March 22 in New York City, without seeing or speaking with the stars of the series, including Sarah Jessica Parker, or with showrunner Michael Patrick King. https://t.co/7igX5ZrbH1

- Variety (@Variety) May 31, 2023