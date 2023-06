6月は「プライド月間」LGBTQ+の理解を深めるドラマ10選

6月は「プライド月間(Pride Month)」。LGBTQ+の権利や文化について啓発を促すイベントが世界各地で行われている。人種・民族性だけでなく、ジェンダーの多様性も求められている現代では、LGBTQ+のキャラクターがTVドラマに登場することは当たり前のこととなった。そこで、米Indie Wireがリストアップした、今見ておくべきLGBTQ+ドラマの中から、日本でも視聴することができる10作品を紹介しよう。

初恋のほっこりする感覚や、ファーストキスの初々しさを欲している人には、そんな思春期の恋愛にまっすぐに切り込んだ『セックス・エデュケーション』がオススメ。

セックス・セラピストの母を持つがゆえに、性の知識だけは豊富な高校生が主人公。彼が校内でティーンエイジャー向けに性の悩み相談クリニックを開き、自身も恋愛や友情、親子関係について学びながら成長していく姿がコメディタッチで描かれている。

本作には視聴者が思わず夢中になってしまうキャラクターで溢れているが、その中でもンクーティ・ガトワが演じるエリックは核となる存在。唯一無二の個性的なセンスを持つエリックは、家族が信仰深いものの、自身がゲイであることを受け入れられており、純粋に恋愛を楽しんでいる。TVドラマにおいて、ゲイの恋愛はやや多少の複雑さを伴って描かれることも少なくないが、エリックの恋愛は視聴者も微笑ましく応援することができるだろう。

『セックス・エデュケーション』はNetflixにてシーズン1〜2が配信中。

世界がレズビアンの存在を認めるずっと前、19世紀初頭の英国に実在した中流階級の地主アン・リスターは、英国で初めて女性同士の結婚式を挙げたLGBTQ+のアイコン的存在。

産業革命期、階級制度が色濃く存在する英国で、故郷の邸宅シブデン館の再興や探鉱事業に力を尽くしたアン・リスター。『ジェントルマン・ジャック』は、カリスマ的リーダーシップで地元住民からは"紳士ジャック"という名で親しまれ、生への飽くなき情熱と鋭いビジネス感覚で混沌の時代を颯爽と駆け抜けた彼女のユニークな半生を描く歴史劇。

LGBTQ+の生活と歴史が絶えず消し去られていた社会の中で、私たちがリスターのことを知っているのは、彼女が複雑な暗号を使って自身の色事を記録に残していたから。米HBOの時代劇は、リスターを演じるサランヌ・ジョーンズの素晴らしい演技と、クリエイターのサリー・ウェインライトの徹底したリサーチと機知に富んだ脚本で、リスターというキャラクターの魅力を余すところなく描ききっている。

『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』はU-NEXTにて配信中。

各話30分、全6話という見やすい構成の『フィール・グッド』は、新進のスタンドアップ・コメディアン、メイの日常を描くロマンスコメディ。コカイン中毒の治療中であるメイが、同性との恋愛経験はない女性ジョージと出会い、一過性ではない本物の関係を築こうとする姿がダークかつユーモラスに描かれる。

主演のメイ・マーティンはジョー・ハンプソンとともにクリエイターも務めており、本作は彼女の経験が基になっている。視聴者にとっては"Feel Good(気分がいい)"とならない場面もあるかもしれないが、愛や性、依存症など、様々な複雑な問題を絡めて物語は進んでいく。

『フィール・グッド』はNetflixにて配信中。

『Glee/グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』、『9-1-1:LA救命最前線』などを手がけたライアン・マーフィーとブラッド・ファルチャックがクリエイターを務める『POSE』。本作の中心は、社会的に受け入れられず行き場を失くした1980年代のLGBTQ+の若者たち。彼らは母親代わりの"マザー"の元に集まって共同生活を送りながら、"ボール"と呼ばれるテーマに沿ったファッションやヴォーギングと呼ばれるダンスの技を競い合うコンテストに参加していた。きらびやかな"ボール・カルチャー"を通して、当時のLGBTQ+コミュニティを映し出し、プライドと純愛、そして夢を追いかける彼女たちの姿を描く。

自身がゲイであるマーフィーはこれまでの作品でもLGBTQ+のキャラクターを登場させていたが、本作はトランスジェンダーのキャラクターを主人公に置いた本格的なLGBTQ+ドラマとして高く評価されている。1980年代後半の社交シーンから始まり、シーズン2ではマドンナの「Vogue」ブーム、エイズ危機に直面するなど、苦痛と栄光を伴ってコミュニティの歴史を大胆に描写している。プレイ・テル役のビリー・ポーターは昨年のエミー賞でドラマ・シリーズ部門主演男優賞を受賞し、ゴールデン・グローブ賞でもドラマ部門の男優賞にノミネートされた。

『POSE』シーズン1〜3がDisney+にて配信中。

鬼才デヴィッド・フィンチャーが手がける『マインドハンター』は、実在するFBI捜査官ジョン・ダグラスをモデルにしたキャラクター、ホールデン・フォードが主人公。犯罪者をプロファイリングする方法が確立されていなかった時代に、ホールデンと彼の相棒ビル・テンチ捜査官が実在の連続殺人鬼にインタビューを繰り返し、犯罪行動科学に基づき犯人像を割り出していく様子がスリリングに描かれる。

本作でアナ・トーヴが演じるウェンディ・カー博士は、ボストン大学の心理学教授。男社会のFBIを見下していたが、ホールデンとビルの捜査手法を評価し、FBI行動科学課に加わることになる。本作の主軸はあくまでプロファイリングで連続殺人事件を解決に導くところだが、シーズン2ではウェンディのクローゼットレズビアンとしての一面にもフォーカスし、セクシーなバーテンダー、ケイ(ローレン・グレイジア)との関係が描かれている。犯罪捜査ドラマとしての魅力はもちろんのこと、ウェンディ・カーにも魅了されること間違いなし。

『マインドハンター』はNetflixにてシーズン1〜2が配信中。

2018年のデイタイム・エミー賞で6部門にノミネートされた『イーストサイダーズ』は、ロサンゼルスのシルバーレイクを舞台に、トム(ヴァン・ハンシス)とカル(キット・ウィリアムソン)というゲイカップルが浮気やアルコール依存などの問題に直面する姿を描くダークコメディ。古き良き時代のセクシーなゲイコメディで、ホットな男たち、恋愛関係、エキセントリックなキャラクターが揃っている。

『イーストサイダーズ』はNetflixにてシーズン1〜4が配信中

