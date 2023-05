先週末(5月26日〜5月28日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、ディズニー実写版『リトル・マーメイド』が興行収入9,557万8,040ドル(約129億円)で首位デビューを果たした。同じくディズニーが自社の名作アニメーションを実写化した『アラジン』(2019)のオープニング興収9,150万929ドル(約124億円)を上回る出足となった。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル135円計算)

戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー)で祝日だった5月29日(月)を含めた4日間のオープニング興収は、1億1,881万8,903ドル(約160億円)。1億2,000万ドル(約162億円)という予想をほんのわずかに下回るだけの、堅調なスタートといえる。

なお、Deadlineによると、ディズニーブランドの実写映画(ルーカスフィルム、MCUは含まない)としては史上第大規模となる、推定8,000万ドル(約108億円)の世界的なプロモーションキャンペーンが行われたという。現在までに世界興収は1億9,778万29ドル(約267億円)を上げている。

アンデルセン童話「人魚姫」をディズニー風ミュージカルに仕立てた1989年の名作アニメーション映画を、『メリー・ポピンズ リターンズ』『シカゴ』のロブ・マーシャル監督が実写映画化した本作。アリエル役に抜てきされた歌手のハリー・ベイリーに加え、メリッサ・マッカーシー(アースラ役)、ジョナ・ハウアー=キング(エリック王子役)、ハビエル・バルデム(トリトン王役)、ジェイコブ・トレンブレイ(フランダー役)、オークワフィナ(スカットル役)、ダヴィード・ディグス(セバスチャン役)と芸達者なキャスト陣が集結している。(編集部・市川遥)

5月26日〜5月28日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『リトル・マーメイド』

2(1)『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』

3(2)『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

4(3)『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

5(初)『ザ・マシーン(原題) / The Machine』

6(初)『アバウト・マイ・ファーザー(原題) / About My Father』

7(初)『カンダハール(原題) / Kandahar』

8(初)『ユー・ハート・マイ・フィーリングズ(原題) / You Hurt My Feelings』

9(5)『死霊のはらわた ライジング』

10(4)『ブック・クラブ: ザ・ネクスト・チャプター(原題) / Book Club: The Next Chapter』