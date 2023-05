城を500万円で売り出し、改修に20億円必要　イギリス

イギリス最北端シェトランド諸島にある城が、3万ポンド(約518万円)で売りに出されている。ただし、購入希望者は1200万ポンド(約20億71500万円)の改修資金が必要になる。

シェトランド諸島フェトラー島にある城ブラウ・ロッジの販売価格は、集合住宅1戸の値段よりも安い。

3万ポンドという販売価格は、スコットランド全体の住宅の平均価格を大幅に下回っている。英土地登記所HM Land Registryが昨年8月に算出した住宅の平均価格は19万5391ポンドだった。

築200年を超えるこの物件は、40エーカー(16万1874平方メートル)の土地に建てられ、塔や中庭、囲いのある庭園がある。

販売を担うブラウ・ロッジ・トラストは、この場所を世界的保養地にする計画を引き受けてくれる「慈善事業家」による購入を望んでいる。

同トラストは、1820年に建てられた建物自体は維持しつつ、24室とレストランを設置する計画を立てており、完成には1200万ポンドの費用がかかるとみている。

ブラウ・ロッジはフェトラー島の北西端に位置し、国の重要文化財に指定されているA級建築物。

建てたのはアーサー・ニコルソン氏という商人で、フランス、スイス、イタリアを旅行中に見た建築物がベースになっている。

人口わずか61人のこの島ではユニークな建築物だが、1980年代にニコルソン家の最後の女性が引っ越して以来、空き家になっていた。

ニコルソン家の最後の相続人であるオリーヴ・ボーランド氏は2007年、物件の所有権をブラウ・ロッジ・トラストに移した。現在は管財人の1人となっている。

ブラウ・ロッジ・トラストは50万ポンド以上の寄付金を投じて、防水対策や新しい屋根の増設を行った。

ブラウ・ロッジ・トラストはウェブサイトで、「ビジョンはシンプルだが効果的なもの」だと説明している。

「私が展開する計画では、この建物の歴史的な特徴は十分に尊重される」

宿泊客は北海を一望できるだけでなく、ヨガや、シェトランドの伝統である編み物や織物を体験できる。

売却益は子どもたちの手編み教室に充てられ、島の芸術的遺産の重要な要素を維持することができるとしている。

また、14人分の雇用創出にもつながり、観光業だけでなく、経済的効果も期待できるという。

(英語記事 Castle for sale for £30,000 needs £12m upgrade)