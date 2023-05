人気ドラマ『フルハウス』のジェシーおいたん役で知られるジョン・ステイモス。ドラマでは、アシュレー&メアリー=ケイト・オルセン姉妹演じるミシェルをたいそうかわいがっていたが、スピンオフ『フラーハウス』に2人が参加しないと知った時は心穏やかではいられなかったそうだ。

【写真】激カワ 『フルハウス』オルセン姉妹が二人一役で演じたミシェル

『フルハウス』は、1987年から1995年にかけてアメリカで放送され、日本でも人気を博したファミリー向けドラマ。事故で突然妻を亡くした男性ダニー・タナーが、妻の弟ジェシーと友人ジョーイの手を借りて3人の娘たちを育てていくというストーリー。2016年からNetflixにてスピンオフ『フラーハウス』が配信され、ジョンのほか、キャンディス・キャメロン・ブレ、ジョディ・スウィーティンらオリジナルキャストが大勢カムバックしたものの、末っ子のミシェル役を演じたオルセン姉妹は参加しなかった。

Page Sixによると、この度ポッドキャスト『And That’s What You REALLY Missed(原題)』に登場したジョンは、オルセン姉妹のこの決断に対し「腹が立った」と正直な胸の内を明かしたそうだ。

また『フラーハウス』にオルセン姉妹が出演しないと明らかになると、2人が『フルハウス』に出演していた子ども時代を嫌悪しているとの噂が流れたが、ジョンがポッドキャストでこれを否定。「『子ども時代が大好きだった。一緒にいて楽しかった。ボブ(・サゲットさん)が恋しい』と言っている」と述べたという。

タナー家の父ダニー役を演じたボブさんは、昨年1月に帰らぬ人となったが、生前はオルセン姉妹とも親しく連絡を取り合っていたそう。それまで、あまり連絡をと取っていなかったというジョンは、ボブさん亡きあと、オルセン姉妹とまた交流を取り戻したと話している。

スピンオフでの再共演はならなかったものの、現在は良好な関係を築いているようだ。