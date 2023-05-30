¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢½÷ÀÅª¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Ö¿¿¤Î¥¢¥Û¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢Èà½÷¤¬½÷ÀÅª¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¡Ö¿¿¤Î¥¢¥Û¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥À¥Ü¤Ã¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÉþÁõ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ó¥ê¡¼¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ½é¤Î5Ç¯¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¡Ø½÷ÀÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤º¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¡×¤ÈInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢½÷ÀÅª¤ÇÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ëÉþ¤òÃå¤ë¼«¿®¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ó¥ê¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡Ù¡ØÈà½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤¦¥Ó¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¿¿¤Î¥¢¥Û¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¡È¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡É¤Ê¤ì¤ë¤Î¤è¡¢¤³¤Î¥¯¥½¤É¤â¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£
¡¡¡ÖÌÌÇò¤¤»ö¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡ª¡¡½÷À¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ç??¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢½÷À¤ÏÊ£¿ô¤Î¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¡È½÷ÀÅª¡É¤È¡È¼å¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è!?¡¡¤Þ¤¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤è¤Í!?¡×¤ÈÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥Ó¥ê¡¼¡£ÌµÍÑ¤ÊÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´Äì¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½÷·ù¤¤¤ÎÊÑ¿Í¤É¤â¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥¯¥½¤¯¤é¤¨¤è¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ«ÁÒ·ò¿Í¡Ë