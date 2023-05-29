¼Ç¤ÊóÆ»¤Î´ßÅÄæÆÂÀÏº»á¡ÖÀ¯Ì³Èë½ñ´±¤Ê¤Î¤Ë¤¼¤ó¤¼¤ó´±Å¡¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×ÁûÆ°¤ÎÎ¢»ö¾ð
5·î29Æü¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡Ê65¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦æÆÂÀÏºÀ¯Ì³Èë½ñ´±¡Ê32¡Ë¤¬6·î1ÆüÉÕ¤±¤Ç¸½¿¦¤ò¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¡¢æÆÂÀÏºÈë½ñ´±¤¬¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¿ÆÂ²¤é¤ÈËºÇ¯²ñ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢¸øÅ¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£
æÆÂÀÏ¯»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Î±Ñ¹ñ³°Í·Æ±¹Ô»þ¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤Ç´Ñ¸÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤âÆ±»á¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¹ÔÆ°¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4·î14Æü¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¸ø³«µ»ö¤ò°Ê²¼¤ËºÆÏ¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡ÊÆâÍÆ¤Ï°ìÉô½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Åý°ìÃÏÊýÁª¤Î»þ´ü¤Ë¡Ä¡Ä
¡ÖºÇ¶á¡¢´ßÅÄæÆÂÀÏºÀ¯Ì³Èë½ñ´±¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó´±Å¡Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´±Å¡¤Ë¤ÏÈë½ñ´±¤¬Æþ¤ë¤ÈÌ¾Á°¤Î¥é¥ó¥×¤¬ÅÀ¤¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ßÅÄÈë½ñ´±¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ä¤âÅÀ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä«Í¼¤Ë´±Å¡¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢À¯¼£Éôµ¼Ô¡£
¡ÖÅèÅÄÎ´À¯Ì³Èë½ñ´±(63)¤ÏÁ´ÂÎÅý³ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë´±Å¡¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èë½ñ´±¤ÏËèÆü¸òÂå¤Ç¡ØÆ±¹ÔÈë½ñ´±¡Ù¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ßÅÄ¼óÁê¤¬²ñ¿©¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ßÅÄÈë½ñ´±¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ïµ©¡Ê¤Þ¤ì¡Ë¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ØÃ±ÆÈ¡Ù¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Æ22Ç¯½©¤ÎºÎÍÑ»þ¤Ë¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡Ö±ï¸ÎºÎÍÑ¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢º£Ç¯1·î¤Î²¤ÊÆÍèË¬¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤Ç´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤ÎÂç¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¤òÇã¤Ã¤¿æÆÂÀÏºÈë½ñ´±¡£»Ù»ýÎ¨Åª¤Ë¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¼Â»Ò¤¬¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡É±£¤¹¡É¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤Ç¤â¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£æÆÂÀÏº»á¤¬´±Å¡¤òÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ç¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤Æ¡¢³Æ»öÌ³½ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼óÁê¤¬¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È·ÙÈ÷¤â¸·½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢·Ù»¡¤äµÄÏ¢¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¬²ó¤·¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯Ì³Èë½ñ´±¤¬¼óÁê¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤È¶¦¤Ë»Ù±ç¼Ô¤ò²ó¤ë¤Î¤Ï¡Ø»Å»ö¡Ù¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤ÆæÆÂÀÏº»á¤Ë¶¯¤¤¿ÍÌ®¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«ÊÌ¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
æÆÂÀÏºÈë½ñ´±¤¬¹ÔÆ°¤ò¾Ü¡Ê¤Ä¤Þ¤Ó¡Ë¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£