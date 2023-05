『スター・トレック：ピカード』シーズン3のコンセプトは「アップデート」！ショーランナーが指針を語る

人気SFドラマ『新スター・トレック』のジャン=リュック・ピカード艦長のその後を描く『スター・トレック:ピカード』(以下『ピカード』)。そのファイナルシーズンには、『新スター・トレック』のキャストが数多くカムバックして大団円となったが、当初にその予定はなかったという。ショーランナーが、その実現に向けて掲げた指針などについて、製作舞台裏を明かしている。

【関連記事】『スター・トレック:ピカード』エンタープライズはCGではない!3ヶ月かけて一から制作していた!

シーズン2よりショーランナーとして参加したテリー・マタラスは、『ピカード』で数多くの新キャラクターが主人公を支える設定に何の異議もなかったが、ファイナルシーズンに『新スター・トレック』のオリジナルキャストを呼び戻せたらどれだけ感動的だろうと思い描いたそうだ。

米Indie Wireのインタビューでマタラスは、シーズン3の設定などを“変化”させるのではなく、“アップデート”することを中核にファイナルの構想を練っていったと語っている。

マタラスが狙ったのは、ノスタルジーを煽るための単なるリユニオンではなく、20年ぶりにフランチャイズに再登場を果たすキャラクターたちの変化を描くことだったという。マタラスがあたためていたコンセプトを、クリエイターのアキヴァ・ゴールズマンとアレックス・カーツマンに打ち明けたところ、二人は好意的な反応を示してくれたとのこと。

"You know, Will, I've come to believe that the stars have always been in my favor..." -Jean-Luc Picard pic.twitter.com/CTG582V6sq

- Terry Matalas (@TerryMatalas) April 22, 2023