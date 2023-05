最新の全国映画動員ランキングトップ10(5月26日〜28日の3日間集計、興行通信社調べ)は、公開5週目となる『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が1位に返り咲き、週末3日間で動員42万6000人、興収6億3200万円をあげた。累計成績は動員705万7000人、興収100億5800円となり、日本での洋画アニメーション史上最速で100億円を突破した。

【画像】2位以下の作品ビジュアル

2位は、前週1位で初登場した『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が続き、週末3日間で動員35万8000人、興収5億5600万円、累計成績で動員133万人、興収20億円を超えている。

3位には、『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』が週末3日間で動員22万1000人、興収3億1500万円を記録し、3位に初登場した。荒木飛呂彦の人気コミック『ジョジョの奇妙な冒険』から生まれたスピンオフ『岸辺露伴は動かない』を高橋一生主演で実写化。NHKで2020年末から放送されているドラマの制作チームがパリのルーヴル美術館を舞台に露伴最大の事件を描き出す。監督は渡辺一貴、共演は飯豊まりえ、木村文乃、長尾謙杜、安藤政信、ほか。

既存作品では、4位の『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』が累計で動員860万人、興収122億円を突破。続く5位の『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は累計で動員287万人、興収38億円を超えた。

また、昨年11月11日の公開からロングラン上映が続いていた新海誠監督作『すずめの戸締まり』は5月27日に終映を迎え、最終上映を観ようと観客が劇場に集まり8位にランクイン。公開198日間の累計成績は動員1115万人、興収147.9億円を超えた。

■全国映画動員ランキングトップ10(5月26日〜28日)

1(2↑)ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー(公開週5)2(1↓)ワイルド・スピード/ファイヤーブースト(2)3(NEW)岸辺露伴 ルーヴルへ行く(1)4(3↓)名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)(7)5(4↓)劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜(5)6(5↓)劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD(2)7(6↓)最後まで行く(2)8(−)すずめの戸締まり(29)9(10↑)劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE(3)10(7↓)東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編−運命−(6)※11(11→)THE FIRST SLAM DUNK(26)