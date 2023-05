おやつや軽食に最適な食べきりサイズのミニ「生」食パン！乃が美「てのひら乃が美」

高級「生」食パン専門店『乃が美』に、新ラインとして、「てのひら乃が美」が2023年6月1日(木)より一部店舗にて発売されます。

片手サイズの大きさのミニ「生」食パンで、「レモン」「くるみ」「チーズ」の計3種のテイストがラインナップされます。

乃が美「てのひら乃が美」

販売価格:1個 216円(税込)、3個セット 594円(税込)

乃が美が販売する「てのひら乃が美」は、片手サイズの大きさのミニ「生」食パン。

「レモン」「くるみ」「チーズ」の計3種のテイストにて2023年4月14日(金)より一部店舗での限定商品として販売していた人気商品。

今回、取り扱い店舗を6店舗から15店舗に拡大し、2023年6月1日(木)より大阪府、兵庫県の一部店舗にて発売開始します。

「てのひら乃が美」の特徴

持ち歩け、食べきれるサイズ感

商品名のとおり片手サイズ(7〜8cm四方)の大きさに仕上げられています。

「生」食パンの生地を使用し、生地自体のほのかな甘みが素材を引き立て、飽きにくい味となっています。

おやつや軽食に最適な3種類のテイスト

その日の気分で味を選べるよう3種類の味がラインナップ。

レモンピールを用い爽やかな味わいに仕上げた「レモン」、

珈琲や紅茶のお供にも最適な香ばしい「くるみ」、

プロセスチーズを散りばめた軽食にぴったりな「チーズ」の各味が取りそろっています。

「てのひら乃が美」開発背景

乃が美は、お子様からご年配の方まで、耳までおいしく食べられる「究極の食パン」を追求し、創業より主力の「生」食パンを通じ「食文化の創造」への挑戦を続けてきました。

「てのひら乃が美」は新たな挑戦として、「おやつ感覚で気軽に「生」食パンを買いたい」というお客様からの声を受けて誕生した一品。

オフィスや外出先でも気軽に、毎日でも「生」食パンを召し上がれるよう、「食べきれる」「持ち歩ける」「味にバリエーションを持たせる」というコンセプトで企画・開発されました。

販売対象店舗

近畿圏の一部店舗(以下販売店一覧)

・大阪府

- うつぼ本町販売店

- 総本店

- 梅田御堂筋店

- EXPOCITY販売店

- 千里中央販売店

- 大阪駅前北販売店

- イオンモール大阪ドームシティ販売店

- 住道オペラパーク販売店

- 堺東店

- イオンモール堺鉄砲町販売店

- アリオ鳳販売店

・兵庫県

- 西宮店

- 西宮北口販売店

- JR甲子園口駅前南販売店

- SOCOLA塚口クロス販売店

『乃が美』について

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2013年に創業し、国内143店舗、海外1店舗(台湾)の全144店舗を展開しています(2023年5月29日現在)。

創業以来、高級「生」食パン市場の先駆けとして、素材の配合や製法にこだわり、「やわらかさ」「きめ細やかさ」「甘み」「香り」を追求し、他にはない食感と味わいで、唯一無二の本格的な食パンの美味しさを多くの皆様にお届けしています。

乃が美は、職人が素材や製法を緻密に見直し続け、お子様からご年配の方まで、耳までおいしく食べることができる「究極の食パン」をこれからも目指し続けます。

