『NCIS』マイケル・ウェザリー、弟の悲劇的な死を明かす

人気犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアンソニー・“トニー”・ディノッゾ役でお馴じみのマイケル・ウェザリーが、弟の悲劇的な死について語った。印PKB Newsが報じた。



【関連記事】『NCIS』マイケル・ウェザリー、テレビ初出演作に違和感ありすぎて話題に

マイケルは、アメリカ出身の俳優、プロデューサー、監督、歌手であり、テレビシリーズ『ダーク・エンジェル』のローガン・ケイル役で知られている。また、2003年から2016年まで、テレビシリーズ『NCIS』に出演、そして2016年から2022年までは、法廷ドラマ『BULL /ブル 法廷を操る男』でジェイソン・ブルを演じた。

そんなマイケルだが、弟の死去という悲惨なニュースを明かし、インターネットに衝撃を与えた。2023年4月20日、マイケルの弟が悲劇的にこの世を去った。弟のウィル・ウェザリーの死因はまだ明かされていないが、2023年4月30日、マイケルはTwitterで弟の逝去を世界に発表した。現在54歳のマイケルは、ファンへのメッセージとして、自身と弟のウィルがビーチで楽しんでいる写真をツイートした。マイケルによると、ウィルは「死を免れ」、宇宙への旅を続けている。

My younger brother Will Weatherly shed his mortal coil on April 20th, 2023 and now continues his journey through the universe. He always liked to travel. As difficult as it is say goodbye- for friends and family- we know there is a smile with his memory. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/uJ8dBNx5mL

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) April 29, 2023