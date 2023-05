フランス現地時間5月16日〜27日に開催された「第76回カンヌ国際映画祭」は、最後を日本映画が華々しく飾る結果となった。最終日の27日の授賞式、コンペティション部門に出品されたヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』で主演を務めた役所広司が最優秀男優賞、同部門の是枝裕和監督の『怪物』の脚本を手がけた坂元裕二が脚本賞をそれぞれ受賞。そのほかの受賞結果は以下のとおり。

【動画】カンヌ国際映画祭クロージングセレモニーの模様

■最高賞のパルム・ドールは2年ぶり3人目の女性監督

最高賞のパルム・ドールは、フランスのジュスティーヌ・トリエ監督の法廷スリラー『Anatomy of a Fall(アナトミー・オブ・ア・フォール)』が受賞。パルム・ドールを獲得した女性監督は、第67回で受賞した『ピアノ・レッスン』(1993年)のジェーン・カンピオン、第74回で受賞した『TITANE/チタン』(2021年)のジュリア・デュクルノーに続く、3人目の女性監督となった。

授賞式ではプレゼンターを務めたアメリカの俳優ジェーン・フォンダ(1971年に『コールガール』、1978年に『帰郷』でアカデミー賞主演女優賞を2度受賞)は、「1970年代に初めてカンヌ映画祭に参加したとき、当時は女性監督が参加していなかったし、それに何か問題があるとは思いもしなかった。私たちは長い道のりを歩んできました」とコメントし、トリエ監督の受賞を祝福した。

■役所広司が最優秀男優賞「自分たちの国の映画で」

役所は、「第50回カンヌ国際映画祭」にて、主演作『うなぎ』(今村昌平監督)がパルム・ドールを受賞しているが、最優秀男優賞は初受賞。授賞式後に応じた取材で役所は、海外進出について問われ、「自分の表現が役に立つような良い作品があれば参加したいとは思っています。基本的には、自分たちの国の映画で、世界中の人たちに楽しんでもらえるのが、一番の早道かな」と、答えたという。

『PERFECT DAYS』は、監督を務めたのはドイツのヴィム・ヴェンダースだが、企画・製作したのは日本。東京・渋谷区内17ヶ所の公共トイレを新たなデザインで改修する「THE TOKYO TOILET プロジェクト」でプロジェクトオーナーを務める柳井康治(ユニクロを展開するファーストリテイリング取締役)の、「日々、公共トイレのメンテナンスをしてくれている清掃員のバックアップしたい」「トイレ利用者の意識改革をしたい」という思いから、映画づくりに発展。ヴィム・ヴェンダースが監督を引き受け、高崎卓馬とともに脚本を書き上げた。

役所は、日常の楽しみを満喫するトイレの清掃員・平山を演じたほか、平山の姪を新人・中野有紗、その母で平山の妹を麻生祐未、平山と奇妙なつながりをもつホームレスを田中泯。同僚の清掃員で柄本時生、そのガールフレンドでアオイヤマダ。平山が休日に訪れる居酒屋のママで石川さゆり、その元夫役で三浦友和の出演が明らかになっている。

『PERFECT DAYS』は、独立賞のエキュメニカル審査員賞(キリスト教関連の団体から贈られる賞)も受賞した(第74回で『ドライブ・マイ・カー』が受賞)。

■『怪物』坂元裕二が脚本賞、是枝監督は「この作品にふさわしい賞」

公式上映時には現地入りしていた坂元は、一足先に帰国し、受賞の一報を受けて、「『怪物』チームの一人としてうれしいです。感謝します。この脚本はたった一人の孤独な人のために書きました。それが評価されて感無量です」と、コメントを寄せた。

授賞式には、是枝監督が登壇し、代理でトロフィーを受け取った。授賞式後の会見では、「坂元さんに代わってここに座っておりますが、いま東京にいる坂元さんにも連絡をとって、本当に喜んでおられました。 この作品にとって本当にふさわしい評価だなという風に自分では考えております」「僕も感無量です」と、語っていた。

カンヌ国際映画祭において日本映画の脚本賞の受賞は、「第74回」で濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』が受賞して以来2年ぶり。是枝監督作品のカンヌ映画祭でのコンペ部門での受賞は、昨年の『ベイビー・ブローカー』(ソン・ガンホが最優秀男優賞)に続き2年連続。04年『誰も知らない』では主演を務めた柳楽優弥が最優秀男優賞を受賞、13年『そして父になる』では審査員賞、『万引き家族』では最高賞であるパルム・ドールを受賞している。

なお、『怪物』は主要部門の授賞式に先立って発表された独立賞の1つで、LGBTやクィアを扱った映画に与えられる「クィア・パルム賞」も日本映画としては初受賞している。

■「第76回カンヌ国際映画祭」受賞結果(※製作国)

パルム・ドール:『Anatomy of a Fall』(ジュスティーヌ・トリエ監督)※フランスグランプリ:『The Zone of Interest』(ジョナサン・グレイザー監督)※イギリス、アメリカ、ポルトガル審査員賞:『Falle Leaves』(アキ・カウリスマキ監督)※フィンランド男優賞:役所広司(『Perfect Days』)※日本女優賞:メルヴェ・ディズダール(『About Dry Grasses』)※トルコ、フランス、ドイツ監督賞:トラン・アン・ユン(『The Pot au Feu』)※フランス脚本賞:坂元裕二(『怪物』)※日本カメラ・ドール:『Inside the Yellow Cocoon Shell』(ティエン・アン・ファム監督)※ベトナム、フランス、シンガポール短編パルム・ドール:『27』(フローラ・アンナ・ブダ監督)※フランス、ハンガリー