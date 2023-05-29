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¢¨1. THE FREQUENCY OF MEALS. ITS RELATION TO OVERWEIGHT, HYPERCHOLESTEROLAEMIA, AND DECREASED GLUCOSE-TOLERANCE - 1964 Sep 19;2(7360):614-5.
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¢¨2. Eating Frequency Is Positively Associated with Overweight and Central Obesity in U.S. Adults - J Nutr. 2015 Dec;145(12):2715-24.
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