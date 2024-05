ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キルト風で涼しげな雰囲気の、ディズニーデザイン「ハワイアン柄のい草をつかったふっくらラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ハワイアン柄のい草をつかったふっくらラグ」

© Disney

サイズと価格:【約130×190】6,990円(税込)、【約190×190】10,490円(税込)、【約190×240】13,900円(税込)

※別途、約190×190cmと約190×240cmは1,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

素材:い草、ポリプロピレン(裏面:不織布貼りウレタンフォーム)

全厚:約14mm

床暖房NG、ホットカーペットNG

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キルト風のハワイ柄が涼しげな雰囲気のラグ。

ところどころにミッキーモチーフがあしらわれ、キュートなアクセントになっています!

カラーは、爽やかで柄も映える「ブルー」と、

© Disney

可愛らしい雰囲気の「レッド」の2色展開です。

カラーによって雰囲気が変わり、どちらも落ち着いた色味なのでインテリアにもしっくりと馴染みます☆

また、お部屋の大きさや用途に合わせて3種類のサイズから選べるのもうれしい◎

© Disney

そして、白い部分にはビニール系の素材を、それ意外の部分にはい草を編んでいます。

© Disney

い草とビニール系素材をミックスさせることで、カラーのはっきりした柄を表現。

さらに、さらりと心地よい肌触りで暑くなる季節にぴったり。

© Disney

それから、ウレタン入りでふっくらとしています。

座り心地はもちろん、ゴロゴロとしても快適!

裏面は不織布になっています。

敷くだけで夏らしいインテリアに早変わり!

キルト風で涼しげな雰囲気の、ディズニーデザイン「ハワイアン柄のい草をつかったふっくらラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

