¡Ö°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¶¤¬¤â¤é¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡È¸Å¤¹¤®¤ë´·½¬¡É¤Ç°ä»º¤òÆÈÀê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·»¤Ë¡¢Äï¤¬¤È¤ì¤ë¡ÈÈ¿·âºö¡É¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
¶áÇ¯¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÌµÂÐºö¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐËÉ¤²¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¡¢±ÊÅÄÄ®»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30Ç¯¤Ç2.39ÇÜ¡Ä¡ÖÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç2.39ÇÜ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£
¢¨¡¡¾¼ÏÂ60¡Ê1985¡ËÇ¯¡§5,141·ï¢ÍÊ¿À®25¡Ê2013¡ËÇ¯¡§1Ëü2,263·ï¡£
¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¹â³Û¤ÊÁêÂ³ºâ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿³È½¤È¤Ê¤ëÁêÂ³Ê¶Áè¤ÎÌó74¡ó¤¬°ä»ºÁí³Û5,000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤¬¾¯³Û¤Î¤Û¤¦¤¬Ùæ¤á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ä»º¤¬Â¿¤¤¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áá´ü¤«¤éÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤Ê°ä»º¡Ê1,000Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ÎÂÐºö¤ò¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ä»ºÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö3¤Ä¡×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°ä»ºÁêÂ³¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥·»Äï´Ö¤Î°ä»ºÇÛÊ¬
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢·»Äï´Ö¤Î°ä»ºÇÛÊ¬¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¹ÃË¤À¤«¤éÂ¿¤á¤Ë¡×¡Ö¼¡ÃË¤À¤«¤éÄ¹ÃË¤è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â³ÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ä»ºÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë´·½¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÇÙæ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë»öÎã¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤ÇÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³ä¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌ±Ë¡¾å¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¡Ö¤½¤Î»Ò¤É¤â¡×¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡Ä¡ÄÇÛ¶ö¼Ô¡§2Ê¬¤Î1¡¢»Ò¤É¤â¡§2Ê¬¤Î1
¢£ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¡Ö¤½¤Î¿Æ¡×¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡Ä¡ÄÇÛ¶ö¼Ô¡§3Ê¬¤Î2¡¢¿Æ¡§3Ê¬¤Î1
¢£ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¡Ö¤½¤Î·»Äï»ÐËå¡×¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡Ä¡ÄÇÛ¶ö¼Ô¡§4Ê¬¤Î3¡¢·»Äï»ÐËå¡§4Ê¬¤Î1
¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤
2¡¥¡ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ä»º¡É¤ÎÁêÂ³
ÉÔÆ°»º¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡É»ñ»º¤¬°ä»º¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤â°ä»ºÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¸½ÊªÊ¬³ä
Ê¬É®¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢´¹²ÁÊ¬³ä
ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¡¢¤ª¶â¤Ë´¹¶â¤·¤ÆÊ¬³ä¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
£Âå½þÊ¬³ä
²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¿Í¤¬¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ò¤È¤ë¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶É²È¤òÇä¤Ã¤ÆÁêÂ³¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤òÊ¬¤±¤ëÊýË¡¡Ê¢´¹²ÁÊ¬³ä¡Ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¶¦ÍÊ¬³ä
ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¶¦Í¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¼è¤êÊ¬¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇäµÑ»þ¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¢´¹²ÁÊ¬³ä¤«£Âå½þÊ¬³ä¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬³ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²ò·èºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ä»º¤ò¤Î¤³¤¹¡Ê¾ÍèÅª¤ËÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¡ËÊý¤¬°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤¿¤¤¤«¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á°ä¸À½ñ¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²óÈò¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡¥ÁêÂ³¿Í¤Î1¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö°ä»º¤ÎÆÈÀê¡×
¡Ö°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¶¤¬¤â¤é¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢Â³ÊÁ¤äÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤òÍýÍ³¤ËÊ£¿ô¿Í¤¤¤ëÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬°ä»º¤òÆÈÀê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¡¢¡Ö²ÈÆÄÁêÂ³¢¨¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤ÏÄ¹ÃË¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾µ·Ñ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏË¡Î§¾å¤Î¸¢Íø¤Ë´ð¤Å¤À§Àµ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡²ÈÆÄÁêÂ³¡Ä¡Ä¸Í¼ç¤¬±£µï¡¦»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤È¸Í¼ç¤ÎÃÏ°Ì¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌÀ¼£31Ç¯¡Á¾¼ÏÂ22Ç¯¤Þ¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬¸º»¦ÀÁµá¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ÀÁµá¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Þ¤È¤á¡Ä¡Ö»öÁ°¤Î³ÎÇ§¡Ü°ä¸À½ñ¡×¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏËÉ¤²¤ë
º£²ó¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë»öÎã¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¾¯³Û¤ÎÁêÂ³¤À¤«¤é¤È¤Ê¤Ë¤âÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¸Á°¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¡¦¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÁêÂ³Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤È¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ä»º¤Ï¶â³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸å¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ã¡ã¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û°ä»ºÁêÂ³¤Æ゙¤è¤¯¤¢¤ë¥È¥é¥Õ゙¥ë¤ÈÂÐ½èË¡¡¦Á°ÊÔ¡ä¡ä¡ä
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
±ÊÅÄÄ®»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê
ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î