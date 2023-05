映画『ドクター・ストレンジ』シリーズなどで知られる俳優ベネディクト・カンバーバッチが、謎の着ぐるみ姿でアメリカ・ニューヨーク州の街中を爆走する姿がキャッチされた。

これは、Netflixで配信を予定しているリミテッドシリーズ「エリック(原題) / Eric」の撮影風景を捉えたもの。同作は1980年代を舞台に、子供番組で大人気の人形師ヴィンセント(カンバーバッチ)が、青い人形に導かれるまま、失踪した9歳の息子を探す旅に繰り出すストーリーで、カンバーバッチは主人公を導く人形・エリックの着ぐるみに袖を通しての撮影にも挑戦している。

共演には『ファンタスティック・ビースト』シリーズのジェイコブ役などでおなじみのダン・フォグラーや、ドラマ「トランスペアレント」のギャビー・ホフマンらが名を連ねており、Netflixドラマ「このサイテーな世界の終わり」のルーシー・フォーブスが監督・製作を務める。

カンバーバッチはこの他、ウェス・アンダーソン監督の次回作『ザ・ワンダフル・ストーリー・オブ・ヘンリー・シュガー(原題) / The Wonderful Story of Henry Sugar』や、ジェームズ・マカヴォイとの共演作『ザ・ブック・オブ・クラレンス(原題) / The Book of Clarence』などが控えている。(編集部・倉本拓弥)