【モデルプレス=2023/05/27】モデルプレスはこのほど「あなたの“なりたい男性芸能人の顔”No.1は?」をテーマにウェブアンケートを実施。モデルプレス読者が選ぶ「【2023年版】“なりたい顔の男性芸能人”トップ20」を発表する。

【写真】FANTASTICS八木勇征、スタッフ感嘆の肉体美披露

◆モデルプレス読者が選ぶ「なりたい顔の男性芸能人」トップ20

1位:八木勇征(FANTASTICS from EXILE TRIBE)(5248票)2位:K(&TEAM)(1632票)3位:白岩瑠姫(JO1)(1518票)4位:松田迅(INI)(1089票)5位:川西拓実(JO1)(1053票)6位:吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)(507票)7位:吉沢亮(495票)8位:町田啓太(447票)9位:平野紫耀(438票)10位:永瀬廉(King & Prince)(426票)11位:山崎賢人(※「崎」は正式には「たつさき」)(420票)12位:佐藤健(332票)13位:高橋文哉(328票)14位:横浜流星(324票)15位:山下智久(320票)16位:中島健人(228票)17位:尾崎匠海(INI)(204票)18位:松村北斗(SixTONES)(188票)19位:道枝駿佑(なにわ男子)(164票)20位:山田涼介(Hey! Say! JUMP)(160票)

回答数:16397票

投票期間:5月12日〜22日

◆1位:八木勇征

FANTASTICS from EXILE TRIBEでボーカルを務める八木勇征が圧倒的な票数を集めトップに輝いた。

萩原利久とともにW主演を務め、2021年に放送されたドラマ「美しい彼」(MBSほか)ではタイトルの通り圧倒的なカリスマと美しさを誇る・清居奏を演じ切ったが、脚本家の坪田文氏は八木と出会った瞬間に「『美しい彼』いた!!!!」と感じるほどだったという。

くっきりとした二重の甘い印象をもたらす瞳にパーツが美しく配置された小さな顔。男女どちらの視点で見ても、一度はなりたいと思うであろうイケメンぶりだ。

<読者コメント>

・「男女問わず勇征くんの魅力に沼にハマる人が多いことと、普通に綺麗すぎてこの顔なら私は一生幸せだろうなぁって思います」

・「男性だけど、綺麗な顔。キリッとした顔もいいし、クシャッと笑った顔も魅力的。完璧なお顔」

・「天使のような笑顔とキメ顔のギャップ、中性的な美しい目、唇、顎のライン、全てが美しい」

・「顔面最強!でも心はピュア!こんな最強男子他にはいない!」

・「綺麗な二重の目、少しくせのある鼻筋、薄い唇、緩やかなカーブを描くフェイスライン。そしてコロコロと変わる表情、どれをとっても初めて見た綺麗なお顔です」

◆2位:K

グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)のK(ケイ)にも多くの票が集まり2位となる結果に。

黒目がちながらも涼しげな印象のある瞳はクールさとSEXYさが共存し、目にかかるほどの前髪を揺らしながら踊る姿は圧巻。全世代のファンを虜にする魅力を秘めた顔立ちに「なりたい」の声が続々と届いた。

<読者コメント>

・「10頭身近いスタイルにあの顔が付いているのがすごすぎる。本当にイケメン。かっこいい」

・「小顔で大きいきゅるきゅるの目が子犬みたいに可愛いのにかっこいい、セクシー、何でも似合う顔立ちが素晴らしい!」

・「美しく整った顔立ちだけど笑うと無邪気さや可愛らしさが溢れ出し、ずっと見ていたくなります」

・「お顔が小さくて、黒目大きめうるうるつぶらな瞳。ユニセックスな雰囲気だから」

・「186cmの長身なのに、小顔で肌もすごく綺麗です。鼻筋は通っていて、瞳はまつ毛も長く、ドキッとするくらい色気があるかと思えば、とても可愛らしくも見えます。とにかく全てがバランスよく整っていて魅力的なお顔です」

◆3位:白岩瑠姫

グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)から白岩瑠姫が3位に。名前に「姫」が入っていてもその字面に負けない高貴な顔立ちに熱い声が相次いだ。

透き通るような白い肌に、バランスの取れたアーモンドアイ、少し上がった口角はまるで漫画の中から飛び出してきたような“王子様ルックス”と言っても過言ではないだろう。

<読者コメント>

・「実際、ハイタッチ会で目の前で見て、この世のものとは思えんほどの美しさでした」

・「一つひとつのパーツが完璧すぎて女から見ても羨ましい。。あの顔に生まれたら人生楽しいだろうなぁと思います(笑)。生まれ変わったらあの顔になりたいくらい好きすぎる」

・「名前負けしない、2次元から来たようなビジュアル」

・「間近で見るとCGなのか?と思うくらい透き通った肌の白さ、肌の綺麗さ、目の大きさ、鼻の高さです。本当に毎回生で見る度に本当に存在するのか疑ってしまいますがちゃんと人間でした」

・「男性に生まれても女性に生まれてもなりたい顔」

◆4位:松田迅

JO1と同じ事務所に所属する、同じくグローバルボーイズグループのINI(アイエヌアイ)から松田迅が4位に。

中性的でエキゾチックな顔立ちは、一目見たら忘れないほどの強い印象をもたらし、松田自ら自身を「世界」「ワールド」と称すほど。まるで彫刻かのような美しさを持つこの顔で街を闊歩してみたいという声も続々と寄せられた。

<読者コメント>

・「女性と見紛うばかりの美貌の持ち主です。見慣れていても、色々な表情でハッとさせられます」

・「小顔にまるで宝石のような目鼻口のパーツを持つ松田迅くんの顔になったら人生勝ちだからです!」

・「パーツの一つひとつが綺麗、ほくろの位置までもが美しい、生まれ変わるならこの顔になりたい、人生絶対に楽しくなる」

・「中顔面の短さにキュッと上がった口角。女の子みたいな可愛らしさと男らしい骨格美」

・「理想的なパーフェクトなお顔だと思います。綺麗過ぎて女神に見えることもある程。女性でも男性でもイケるそのお顔、めちゃくちゃ憧れます」

◆5位:川西拓実

白岩と同じくJO1から川西拓実が5位にランクイン。JO1からはTOP5に2人が入る結果となった。

真顔で立っているだけでもキリッとした雰囲気を持つパーツバランスは見事。どの角度から見ても美しいパーツ配置と、クシャっと笑う姿は誰もを虜にし「なりたい」の声が相次いだ。

<読者コメント>

・「顔作りが綺麗すぎる。パーツひとつ一つが綺麗!骨格すら綺麗!顎のライン完璧!鼻根の高さが高く堀が深いのに鼻自体が大きく主張していなくすっとして綺麗!目もいつも輝いていて素敵!こんな顔に生まれたかった!!!」

・「誰が見てもイケメン!可愛くてかっこよくて綺麗で最強だからです!」

・「顔のパーツの付き具合が完璧。カッコイイ顔にもなれば可愛い顔にもなれる」

・「均整のとれたキリッとしたパーツで成り立っているお顔なのに、笑うとキュート!そんなお顔、なりたいに決まってる!」

・「欠点のない美しい顔だから。笑った時のお口がハートで愛嬌も持ち合わせていて世の中の人全て虜にできそう」

◆6位:吉野北人

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人は、性別を超越した魅力を持つ美しい顔立ちが誰もの目を引き、“天使”との呼び声も。コスメブランドのCMモデルに起用されるほどの美貌で多くの声を集めた。

<読者コメント>

・「中性的な綺麗なフェイス。男女からモテるフェイス。北ちゃんのお顔は世界を救う!ほんと、女性でも憧れる綺麗可愛いお顔が大好き」

・「小さいお顔にぱっちりした目、小さい鼻、ぽってり唇全部のバランスが最高」

・「いつもお肌ちゅるちゅるで発光している綺麗なお顔をしているから!」

・「一つひとつのパーツが整っていてお上品なお顔をされていると思います!特にニコッと笑った口角が好きです!」

・「カッコいいと可愛いのハイブリッド顔!圧倒的小顔&曲線的な輪郭で雰囲気が柔らかく、幅広二重・涙袋・短い中顔面・ふっくら唇・ツヤ肌…… 今理想とされる要素の詰まった顔だと思う!」

◆7位:吉沢亮

俳優界でも随一の美形で名を馳せる吉沢亮が7位に。幼い頃の写真からみてもわかるよう、欠点がない生まれながらの美しいビジュアルに憧れる声が止まなかった。

<読者コメント>

・「自分自身が吉沢さんの顔になって、一日中色んな角度から鏡を見てうっとりしたい」

・「全方位から見て男性、女性含めても世の中で一番美しいと思うから、それだけ美しくなってみたい」

・「女性にも劣らない美貌!白い透明感のある肌と長い睫毛にとても憧れるから」

・「全人類の中で最も美しすぎるから一度どんな気持ちか味わってみたい」

・「完璧なお顔女性でも男性でもどちらでもあんなに美しい顔は他にないと思います」

◆8位:町田啓太

男らしさと美しさを兼ね備えた顔立ちに支持が集まり町田啓太が8位に。凛々しい眉毛にくっきりとした目元が特徴的で“ハンサム”と言えば町田のことを思い浮かべる人も多いのでは。男女問わず多くの人気が集まった。

<読者コメント>

・「個人的に眉目秀麗をそのまま体現してると思う。30秒でいいからなってみたい!!」

・「彼ほど完璧な美はいない。人がどんな風に視線を送ってくるのか体験してみたい」

・「顔が綺麗。とにかく綺麗。男性としても人としても。表情も演技もそれ以上素晴らしいから」

・「顔の特徴は正しく、横顔はとても美しく、気質はエレガントでとてもハンサムです」

・「造形が完璧!!カッコいい美しい可愛いの全部乗せのお顔だと思います。内面の素晴らしさも全部お顔に出ていて見ていると泣きそうになる。美しいけど近寄りがたさは一切なく兎に角稀有な美貌です」

◆9位:平野紫耀

平野紫耀が9位にランクイン。まるで小動物かのような小さな顔にバランス良く配置されたパーツは王道イケメンの象徴。どんな髪型でも完璧に自分のものにする様は見事と言え、数多くの声が届いた。

<読者コメント>

・「完璧、黄金比。誰が見てもかっこいいと言うお顔です」

・「クールな顔も笑った顔も驚いた顔もどれもすべて素敵だからです」

・「とにかくかっこいい。二次元から飛び出してきたかのような完璧なフェイスライン、その他すべてがパーフェクト!」

・「かっこいいも可愛いも持ってる顔全てのパーツが整い過ぎてる」

・「どこから見ても綺麗。かっこよさと可愛さを持ち合わせてる」

◆10位:永瀬廉

King & Princeの永瀬廉が10位に。少年らしさを感じさせる中に憂いを帯びたSEXYな瞳が印象的。スッと通った鼻筋にも「理想」の声が相次いだ。

<読者コメント>

・「骨格が美しくて、鼻筋がとても整っていて、二重幅が綺麗で、本当に全角度国宝級イケメン!!」

・「全角度国宝級イケメン。鼻も高くて綺麗で横顔のフェイスライン完璧。黄金比率も完璧だから」

・「美男子そのもの。澄んだ瞳。高い鼻で大きさも良い。横顔のEラインが魅力。肌綺麗。唇の形も妖艶で良い」

・「全角度国宝級イケメン!本当に美しいお顔。時に宝塚の美麗な女性風に見えるときもあり、こんな顔に生まれたかったと心底思います」

・「クールで圧倒的に綺麗な横顔が、笑うとくしゃっとなるギャップが羨ましい」

(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】