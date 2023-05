サントリー100周年記念イベントにキアヌ・リーヴス、ダニエル・デイ・キム、ダレン・クリスなどが勢揃い

洋酒、ビール、清涼飲料水の製造・販売等を行うサントリーの、サントリーウイスキーが今年100周年を迎えるため、ニューヨークでイベントが開催され多くのセレブリティが顔を出した。米Just Jaredらが報じている。

5月23日(火)、The House of Suntory 100 Year Anniversary Global Eventにまず到着したのは映画『マトリックス』などで知られるキアヌ・リーヴス、映画監督のソフィア・コッポラ。

Keanu reunites with ex girlfriend Sofia Coppola at the House of Suntory 100 year anniversary. #KeanuReeves pic.twitter.com/0j4xqxiivv

