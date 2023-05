第76回カンヌ国際映画祭に、韓国の人気俳優ソン・ジュンギが、ルイ・ヴィトンを着用し出席した。

ソン・ジュンギは、出演している映画『Hopeless(英題)』のフォトコールに登場。ルイ・ヴィトンの刺繍が施されたネイビーのブレザーにホワイトデニムパンツ、ネイビーのTシャツにチェルシーブーツを合わせていた。

ドラマ「トキメキ☆成均館(ソンギュンガン)スキャンダル」「太陽の末裔 Love Under The Sun」「ヴィンチェンツォ」などで知られるソン・ジュンギ。今後は、Netflix映画『My Name is Loh Kiwan(英題)』で主演を務めることが決定している。また、今年、ケイティ・ルイーズ・ソーンダースとの結婚を発表。公私ともに好調のようだ。(田中海)

第76回カンヌ国際映画祭は現地時間27日まで開催