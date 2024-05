ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、和風モダンな表情で浴衣とも普段着とも相性が抜群な、ディズニーデザイン「形を変えて使えるがま口バッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン&亥之吉 ディズニー「形を変えて使えるがま口バッグ」

© Disney

価格:12,900円(税込)

サイズ:【本体】幅約20cm、マチ約8cm、高さ約21.5cm(口金含まず)、【ショルダー紐】約120cm

主材:【表地・裏地】綿、口金:鉄、【ヒモ本体】合成皮革、【金具】真鍮・鉄

付属品:ショルダー用紐・1本

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

明治時代からの着物の図案を生かし、バッグやがま口などを製作している「亥之吉」とコラボレーションしたがま口バッグ。

「亥之吉」オリジナルの柄の中にキャラクターをデザインしたオシャレなテイストで、和装はもちろん、カジュアルな洋服にも合わせてもOK!

コーディネートのワンポイントとして活躍します。

また綿素材で柄が美しく映え、丈夫なのも魅力的☆

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」と『ふしぎの国のアリス』の3種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのがま口バッグ。

黄色や黒、グレーなどの色使いがシックで素敵!

そして腰に手をあてて歩いている「ミッキー」のシルエットも目をひきます。

© Disney

後ろにはさりげなく「ミッキーマウス」のお顔のシルエットをオン。

前と後ろで異なる柄が楽しめるのもうれしいポイントです◎

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのがま口バッグ。

赤や黄色などの鮮やかなカラーがかわいい!

さらに片手をあげてポーズをとる「くまのプーさん」のシルエットにも癒されます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

後ろにはハチの姿も。

大きめの葉っぱのデザインが上品な雰囲気です。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのがま口バッグ。

主人公「アリス」のイメージカラーでもある水色を使用し、全体的に爽やか☆

ハート型の大きな葉っぱや、小さくなった「アリス」など、物語の世界観も楽しめます。

© Disney

後ろにはニヤニヤと笑みを浮かべる「チェシャ猫」のシルエットも。

「チェシャ猫」の大きなお口がインパクト抜群です!

© Disney

それぞれ、がま口の留め具がサイドにあるので、片手でもスムーズに開閉ができます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それから、内側にはオープンポケットが1つ付いています。

リップクリームやカードなどのちょっとしたものの収納に便利!

© Disney

また、マチ部分を外に出せばカジュアルなフォルムに変身。

コーディネートに合わせて2通りのフォルムが楽しめます。

付属のショルダーストラップを付けて、斜め掛けしても可愛い。

和風モダンな表情で浴衣とも普段着とも相性が抜群な、ディズニーデザイン「形を変えて使えるがま口バッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

