大ヒットシリーズ最新作『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』の6月30日公開に先駆けて、シリーズ第2作『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(1984)が5月26日の金曜ロードショーで放送される。本作でヒロインを演じ、監督を務めたスティーヴン・スピルバーグの妻であるケイト・キャプショーは現在何をしているのだろうか。

本作のヒロイン、ウィリーを演じるケイトは、本作でスピルバーグ監督と出会って結婚し、離婚の多いハリウッドでは珍しく、現在も結婚生活を続けている。

キャプショーは1953年、テキサス州生まれの69歳。ミズーリ大学を卒業、同州の高校の特別学級の教師となり、1976年に一般人と結婚して娘が生まれるが、1980年に離婚。NYで俳優業を目指し、1981年にテレビドラマ「ザ・エッジ・オブ・ナイト(原題) / The Edge of Night」で女優デビューする。1983年の『インディ〜』オーディション時には、まだ駆け出しの女優だった。People誌によれば、スピルバーグはキャプショーをタレント・エージェンシーに紹介され、彼女とミーティングを2回し、スクリーンテストを1回しただけで、この大作に大抜てきしたという。

本作で出会ったキャプショーとスピルバーグは、2年間の交際を経て1991年に結婚。この結婚は、キャプショーにとってだけでなく、スピルバーグにとっても2度目だった。彼は、1975年に『未知との遭遇』のオーディションで女優エイミー・アーヴィングと出会い、10年に渡りくっついたり離れたりを経て1985年に結婚、息子が一人生まれたが、1989年に離婚している。

キャプショーは結婚後も、『スペースキャンプ』(1986)、マイケル・ダグラスと高倉健が共演した『ブラック・レイン』(1989)、『めぐり逢い』(1994)、『理由』(1995)などに出演したが出演作の数は少なく、2002年のテレビ映画「デュウ・イースト(原題) / Due East(原題)」以来、出演作はない。キャプショーは1995年のThe Spokesman-Reviewのインタビューで、その理由をこう語っている。「彼(スピルバーグ)は、彼の飛行機、カメラとストーリーを操縦します。私の飛行機は家族です」「彼も私も未開の土地の開拓者ですが、担当する分野を交換したら、どちらも居心地が悪いと思います」。出演数が少ないのは、彼女が家族に力を注いでいたからだった。

その家庭の運営は大忙しだったのに違いない。結婚した時点で、すでに子供は3人。キャプショーの前の結婚で生まれた娘ジェシカと養子の息子セオ、スピルバーグの前妻の間に生まれた息子マックスがいた。そして結婚後は、2人の間に子供が3人生まれ、さらに1人を養子縁組しているのだ。その7人も今は立派に成長し、しかも彼らは皆、両親と同じ業界で働いている。

まず、キャプショーと前夫の娘ジェシカ・キャプショーは1976年生まれで46歳。母と同じ女優になり、人気テレビシリーズ「グレイズ・アナトミー」のシーズン5〜14の医師アリゾナ・ロビンス役でおなじみ。起業家と結婚して4人の子供がいる。

スピルバーグの前妻との息子マックス・スピルバーグは、1985年生まれで37歳。グラフィック・アーティストとして「バトルフィールド1」などのビデオゲームを手掛け、2022年には映画のプロデューサーに進出、ジョシュ・デュアメルとメル・ギブソン共演の日本未公開映画『バンディット(原題) / Bandit』の製作総指揮に名を連ねている。

キャプショーが前の結婚で養子にした息子セオ・スピルバーグは、1988年生まれで34歳。「サタデー・ナイト・ライブ」などテレビ番組のタレント・アソシエイトを務めつつ、2013年からは妹サーシャと一緒にフォークロック・デュオ「ワーデル」で、ギター、ドラマ、ピアノなどの楽器を担当している。

サーシャ・スピルバーグは、キャプショーとスピルバーグの間の第1子で1990年生まれの33歳。兄セオとの音楽活動と並行して、女優としても活動中。子供時代から父の監督作『ターミナル』(2004)、『ミュンヘン』(2005)、『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』(2008)に出演。近年は父の監督作『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』(2017)や、ポール・トーマス・アンダーソン監督『リコリス・ピザ』(2021)、アナ・ケンドリック主演のテレビシリーズ「LOVE LIFE」(2020-2021)などに出演している。

キャプショーとスピルバーグの第2子のソーヤー・スピルバーグは、1992年生まれの31歳。やはり両親と同じ業界に入り、2016年にはビデオ作品『ブレス(原題) / Breathe』を監督。俳優として日本未公開のインディ・ホラー『ハネデュー(原題) / Honeydew(原題)』(2020)などに出演している。

2人が養子にした娘ミカエラ・スピルバーグは、1996年生まれの27歳。2020年に、彼女がポルノグラフィーの監督になり、自分で撮ったエロティックな動画をネットで公開したという記事がNYポストなどに掲載され、話題を集めた。

そして、キャプショーとスピルバーグの第3子となる末っ子、デストリー・アリーン・スピルバーグは、1996年生まれの26歳。19歳からモデルとして活動し、女優として『リコリス・ピザ』(2021)や、マーク・ラファロ主演のテレビシリーズ「ある家族の肖像/アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー」(2020)などに出演。父と同じ監督業にも進出し、ショーン・ペンとロビン・ライトの息子ホッパー・ペン主演の短編映画『レット・ミー・ゴー・ザ・ライト・ウぇい(原題) / Let Me Go the Right Way』(2022、日本未公開)、短編映画『ロージー(原題) / Rosie』(2019、日本未公開)などを手掛けている。

こうして子供たちが成長した今、キャプショーは何をしているのかというと、夫スピルバーグと一緒の時間を満喫している様子。昨年7月には、なんと夫スピルバーグが初めて監督した音楽クリップにスタッフとして参加。そのクリップは、人気バンド、マムフォード&サンズのフロントマンで、人気女優キャリー・マリガンの夫でもあるマーカス・マムフォードの音楽クリップ「Cannibal」。スピルバーグがこの作品をiPhoneで撮影して監督した時、キャプショーがカメラのドリーを担当している舞台裏も公開されて、話題を呼んだ。

また、本年4月28日には、スピルバーグと前大統領オバマ夫妻と一緒に、スペインのバルセロナで開催されたブルース・スプリングスティーンのコンサートに出席。キャプショーと元大統領夫人ミシェル・オバマが一緒にステージに上がり、「グローリー・デイズ」のバックコーラスを務めたことがニュースになった。今は映画界から離れているキャプショーだが、映画界で活動する夫や子供たちを見守りながら、充実した毎日を過ごしているようだ。(文・平沢薫)