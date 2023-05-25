Ž¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤¬¤Ä¤¤¸ý¤Ë¤¹¤ë¥ä¥Ð¤¤°ì¸À
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§ mits / PIXTA¡Ë
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤º¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Î¿ÊÄ½¤âÃÙ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Å»öÎÌ¤òÇùÁ³¤È¤·¤¿°ì¸À¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾å»Ê¤ä¸ÜµÒ¤Ë¿ÊÄ½¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢Û£Ëæ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Sophia BlissºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼ÔCOO¤ÇËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®CFO¤ÎÄêµïÈþÆÁ»á¤Î¿·Ãø¡Ø¿ô»ú¤Ç¼¨¤»¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
A¡Öº£Æü¤â»Ä¶È¤Ç¡¢²¿»þ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢µÞ¤®¤Î»Å»ö¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
B¡Öº£Æü¤Ï18»þÈ¾¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢19»þ¤«¤é¤Î´¿·Þ²ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£µÞ¤®¤Î»Å»ö10·ï¤Î¤¦¤Á¡¢80¡ó¤òº£ÆüÃæ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡×
A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âË»¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬ÏÃ¤·Êý¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
B¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢Áá¤¯»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¡×¤ò¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹
¡Ö18»þÈ¾¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¡×¤ò¿ô»ú¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö18»þÈ¾¡×¤È¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢18»þÈ¾¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢»Å»öÎÌ¤äÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñÏÃB¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¡Ö²¿¡ó¡×¤âÆ±»þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¡Ê10·ï¡Ë¤È¡¢¡Ö²¿¡ó¡×¡Ê80¡ó¡Ë¤ò¿ô»ú¤ÇÏÃ¤»¤Ð¡¢º£Æü¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Å»ö¤Î½¸ÃæÎÏ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Öº£Æü¤Ï18»þÈ¾¤Ëµ¢¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤ËÏÃ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢½¬¤¤¤´¤È¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¡¢ÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤Í½Äê¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò¥á¥â¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬Í×»þ´Ö¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÊÎã¡§»ñÎÁ½àÈ÷90Ê¬¡¢Í¥Àè½ç°ÌB¤Ê¤É¡Ë¡£
£»Å»ö¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÍ¥Àè¤Î20¡ó¤È¡¢½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤20¡ó¤ò·è¤á¤ë¡£ºÇÍ¥Àè¤Î20¡ó¤Ïº£ÆüÃæ¤ËÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤20¡ó¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ë¡£
»ä¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¾¦¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÆ¯¤Êý¤ÏA¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎCM¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤âËèÆüÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³¤³°Ãóºß¤Ç¹á¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀèÇÚ¤«¤é°ú¤·Ñ¤°»Å»ö¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£ËèÄ«200·ï¤Î¶ä¹Ô¼è°ú¡¢¼¡¡¹¤ËÍè¤ë¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁêÃÌ¡£¸á¸å¤Ï¡¢³¤Äì¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤¯¤°¤ê¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤ë¤È¡¢»ñÎÁ¤ÎÀ°Íý¤äÌÀÆü¤Î¼è°ú¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ï¡¢1¥«·îÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»öÎÌ¤È°û¤ß²ñ¤ÎÆü¡¹¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Å»öÎÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´¿·Þ²ñ¤äÁ÷ÊÌ²ñ¤Ç¡¢18»þÈ¾¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò½Ð¤Æ¡¢19»þ¤Ë¤Ï°û¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«7»þ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅþÃå¤·¡¢µÞ¤®¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤âµ¤¤Å¤±¤Ð¸á¸å11»þ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¹á¹Á¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡£Í¼Êý¤ä½µËö¤Ë¡¢²¿¤«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡©¡×
¤½¤³¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Ãóºß°÷¤ÎÀèÇÚ¤ËÍ¶¤ï¤ì¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÌµÍý¤ä¤êÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½Äê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢»Å»ö¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤¬¸«¤¨¤ë»þ´Ö¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤À¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¢¤ë»þ´Ö¤Î¡Ö¤¤¤Ä¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ÎÎÌ¤ä¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢Áá¤¯µ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥à¥À¤Ê¤¯¡¢ºÇÃ»¡¢ºÇÂ®¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿ô»ú¤ÇÁê¼ê¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÀè²ó¤ê¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤±¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡£
¥¿¥¤¤Î¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¤¬¡¢·×²è¤è¤ê¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢´üËö¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È2½µ´Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉôÄ¹¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¡£¤É¤Á¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
A¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·×²èÄÌ¤êÀ¸»º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
B¡ÖÅö½é¤Î·×²è¤ËÈæ¤ÙÀ¸»ºÎÌ¤¬100¥¥í¸º¤ê¡¢´ü´ÖÆâ¤ÎÀ¸»º¤Ï400¥¥í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£·×²è¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È2¥«·î¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÉôÄ¹¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Þ¤º¡Ö¸½ºß¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤¤¤¯¤éÀ¸»º¤·¤¿¤Î¤«¡£¼¡¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤È2½µ´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±À¸»º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢·×²è¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤«¤«¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ÄÇ½À¡×¡£º£¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤³Î¼Â¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤äÂÐºö¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÉôÄ¹¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤¤¤¯¤é¡¦²¿¡ó¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£
ÉôÄ¹¤Î¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¡©¡×
¡Ö¤¢¤È2½µ´Ö¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡Ö·×²è¤ÎÎÌ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¡©¡×
¡Öº£¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¡Ê²¿¡ó¡Ë³Î¼Â¤Ê¤ó¤À¡©¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢B¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤¤¤¯¤é¡¦²¿¡ó¡×¤ò¿ô»ú¤ÇÏÃ¤»¤Ð¡¢ÉôÄ¹¤Îµ¿Ìä¤Ï9³ä¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹©¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢2000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤È3½µ´Ö¤Ç»Ä¤ê1000Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¡¢·×²è¤Î3000Ëü±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê1000Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï75¡ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸½ºß¤Î½¸µÒ¤Ï¡¢300¿Í¤Ç¤¹¡£º£¤Î¿½¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Äê°÷¤Î400Ì¾¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê100¿Í¤Ï¡¢¤¢¤È3Æü¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£95¡óÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼Â¤Ï¡¢A¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È7000ÇÜ¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¤ÎÆ±Î½¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë²¿ÅÙÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ÎËÜ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¾å»Ê¤Ï¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥é¥ó¥Á¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¤¤¿»ä¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢²È¤«¤é¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¤½¤ì¤«¤é2½µ´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¤¤Î¹©¾ì¤Ç¾õ¶·Ä´ºº¤È²ò·è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¬10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3Ê¬¤ÇºÑ¤àÀâÌÀ¤¬¡¢2½µ´Ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê7000ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤¤¤¯¤é¡¦²¿¡ó¡×¤ÇÏÃ¤»¤Ð¡¢ÀâÌÀ»þ´Ö¤Ï1¡¿10°Ê²¼¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å»Ê¤ä¼þ¤ê¤Î»þ´Ö¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿®Íê¤âÁý¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¿¥¤¤ÎÆ±Î½¤ÏA¤Î¤è¤¦¤ËÂç¾æÉ×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤¤¬½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Û¤É¡¢Áá¤¯Êó¹ð¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄêµï ÈþÆÁ ¡§ Sophia BlissºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼ÔCOO¡¦ËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®CFO¡Ë