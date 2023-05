劇場版「HiGH&LOW」で不良役が最高にハマっていた俳優ランキング！山田裕貴、岩田剛典、登坂広臣、1位に選ばれたのは？

シリーズ累計の観客動員数が国内で520万人を突破している劇場版『HiGH&LOW』シリーズ。ダンス&ボーカルグループ「EXILE TRIBE」のメンバーを中心に幅広い世代の俳優が出演し、一癖も二癖もある不良役を演じているのが魅力ですよね。

そこで今回は、劇場版『HiGH&LOW』シリーズで不良役が最高にハマっていた俳優は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。

3位 登坂広臣

2位 岩田剛典

1位 ???

⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら!

3位は「登坂広臣」!

2010年にダンス&ボーカルユニット「三代目J Soul Brothers」(現・三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)のボーカルとして歌手デビューした「登坂広臣(現名義・OMI)」。2014年公開の映画『ホットロード』で俳優デビューを果たすと、翌2015年にはドラマ『HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.』(日本テレビ系)に雨宮兄弟の三男でケンカ好きのトラブルメーカー、雨宮広斗役で出演。2016年から公開を開始した劇場版『HiGH&LOW』シリーズにも同じ役で出演しています。

出演作:HiGH&LOW THE MOVIE 他(雨宮広斗 役)

生年月日:1987年3月12日

出身地:東京都

2位は「岩田剛典」!

2010年に「三代目J Soul Brothers」のパフォーマーとしてデビューした「岩田剛典」。翌2011年に俳優デビューを果たすと、2013年の舞台出演以降は俳優活動を本格化。2015年にはドラマ『HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.』で山王連合会の総長・コブラ役を演じ、劇場版にも同役で出演しました。2023年5月現在は、ドラマ『あなたがしてくれなくても』(フジテレビ系)に出演中です。

出演作:HiGH&LOW THE MOVIE 他(コブラ 役)

生年月日:1989年3月6日

出身地:愛知県

1位は「山田裕貴」!

2011年〜2012年に放送された特撮ドラマ『海賊戦隊ゴーカイジャー』(テレビ朝日系)で俳優デビューした「山田裕貴」。以降も数々の話題作に出演し、2015年にはドラマ『HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.』で鬼邪高校の番長・村山良樹を演じ、劇場版シリーズでも同役を演じました。2023年5月現在は、主演ドラマ『ペンディングトレイン-8時23分、明日 君と』(TBS系)が放送中です。

出演作:HiGH&LOW THE MOVIE 他(村山良樹 役)

生年月日:1990年9月18日

出身地:愛知県

2023年5月現在放送中の大河ドラマ『どうする家康』(NHK)では戦国武将最強の一人と称される本多忠勝役を演じている山田裕貴が1位に輝いた今回のランキング。気になる4位〜38位のランキング結果もぜひご覧ください。

あなたが劇場版『HiGH&LOW』シリーズで不良役が最高にハマっていたと思う俳優は、何位にランク・インしていましたか?

写真:タレントデータバンク

(山田 裕貴|1990/9/18生まれ|男性|O型|愛知県出身)

(岩田 剛典|3/6生まれ|男性|B型|愛知県出身)

(登坂 広臣|3/12生まれ|男性|A型)

調査方法:gooランキング編集部にてテーマと設問を設定し、gooランキングが提供する投票サービスにてアンケートを行いその結果を集計したものです。投票合計数:359票調査期間:2023年4月28日〜2023年5月12日