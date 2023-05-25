¿À¸Í¤¬¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Î²ñ¸«¼Â»Ü¤òµÞî±È¯É½¡Ä¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤«¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈá¤·¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Àè¹ÔÊóÆ»¤ËÅÜ¤ê¡ÖÂç»ö¤Ê¾ðÊóÏ³¤é¤¹¤ÎÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï25Æü¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿(39)¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¿À¸Í¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡£Í½¤Æ¤«¤é¡¢·ÀÌóËþÎ»¤òÁ°¤Ë²Æ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÀèÆü¤ÏNHK¤¬ÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¶á¤¯²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢25Æü¤Ë¿À¸Í¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿Áª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤âÍÍ¡¹¤À¡£
¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤«¡×¡¢¡ÖÂàÃÄ·èÄê¤«¡×¡¢¡Ö°úÂàÈ¯É½¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè¤¿¤«¡×¡¢¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¯½Ð¤·¤¿´¶¤¬¡×¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¡×¡¢¡ÖÆâÍÆ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤ÈÀè¹ÔÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤ÇÂàÃÄ¤ä°úÂà¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤à¿Í¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀè¤ËNHK¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¾ðÊóÏ³¤é¤¹¤ÎÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÂàÃÄ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÁ°¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ï¥«¥ó¥Æ¥é»þÂå¤«¤é°é¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÃÄ¤·¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¸ø¼°Àï133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·26¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤Ç3»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Î²ñ¸«¤Ï25Æü¤Î12»þ¤«¤é³«ºÅ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£