¥«¥¨¥ëº®Æþ¡¢ÃÈµá¤á¥ì¥¿¥¹¤Ë?¡¡ÈË¿£´ü¡¢¹©¾ì¤ÎÌÀ¤«¤ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤¦¤É¤óÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥µ¥é¥ÀÎà¤Ë¡Ö¥«¥¨¥ë¡×¤¬º®Æþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿åÊÕ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ÇÀ¸Â©¤¹¤ë¥«¥¨¥ë¤¬¤Ê¤¼Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´í¸±¤Ê¤Î¤«¡£´Ø·¸¼Ô¤äÀìÌç²È¤Ë¶ÛµÞ¼èºà¤·¤¿¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢¤¦¤É¤ó¤Ë¥«¥¨¥ë¡¡»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Ëº®Æþ¤Ç¼Õºá
¡¡¡Ö¥µ¥é¥À¤Ë¥«¥¨¥ë¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£5·î11Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Î¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¥¢¥ê¥ª¾åÅÄÅ¹¡×¤Ç¡ÖÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤¬¤È¤ì¤ë¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÌÍ¤Î¥µ¥é¥À¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¡£
¡¡16Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿À½Â¤¸µ¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ï¤ä¤·¤ä¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º®Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏÂÎÄ´2¡Á4¥»¥ó¥Á¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ï¾¾ËÜ»ÔÊÝ·ò½ê¡ÊÆ±¡Ë¤¬Ä´ººÃæ¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥ì¥¿¥¹¤äÌîºÚ¤Ëº®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿Êª¤¬Àö¾ôÁ°¤Î°ÛÊª½üµî¡¢2²ó¤Îµ¡³£¤Ë¤è¤ëÀö¾ô»¦¶Ý¡¢Àö¾ô¸å¤ÎÌÜ»ë¤Ë¤è¤ë°ÛÊª½üµî¡¢ºÇ½ª»¦¶Ý¤Î³Æ¹©Äø¤Ç½üµî¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÊª½üµî¹©Äø¤Îºî¶È¼Ô¤ò1¿Í¤«¤é3¿Í¤ËÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×ëÝÁáÅ¹¡ÊÄ¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¡Ë¤Ç¤â¡¢21Æü¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ê¿ÉÃ´¡¹¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¥«¥¨¥ë¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Î¡Ö´Ýµµ¥·¥§¥¤¥¯¤¦¤É¤ó¡×¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤¬16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÌîºÚ²Ã¹©¹©¾ì¤Çº®Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢À¸ÌîºÚ¤ò°·¤¦¼è°úÀè¤ÎÁ´¹©¾ì¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¸¡ÉÊÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¾å¡¢À¸ÌîºÚ¤ò»È¤¦°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò25Æü¤Þ¤ÇµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹©¾ì¤ÎÁëÌÀ¤«¤ê¤Ë¤â°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡Ä
¡¡¤Ê¤¼¡¢¥«¥¨¥ë¤Îº®Æþ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤«¡£120¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥«¥¨¥ë¤ò»ô°éÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÂÎ´¶·¿¥«¥¨¥ë´ÛKawaZoo¡Ê¥«¥ï¥º¡¼¡Ë¡×¡ÊÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¡Ë¤Î»ô°é°÷¡¢À¾ÂçÀ±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¾®¤µ¤ÊÃî¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë5¡Á6·î¤Ï¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÈË¿£´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥«¥¨¥ë¤¬1Ç¯¤Ç°ìÈÖ³èÈ¯¤ËÆ°¤²ó¤ë»þ´ü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥¨¥ë¤ÏÌë´Ö¤Ë³¹Åô¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¬¤Ê¤É¤ÎÃî¤â¿©¤Ù¤ë¡£À¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹©¾ì¤ÎÁëÌÀ¤«¤ê¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢²¿¤é¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹©¾ìÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡´í¸±À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥Ë¥Û¥ó¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤ò¿¨¤Ã¤¿¼ê¤Ç¿Í¤¬Ç´Ëì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤ä¤«¤Ö¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¤ÎÆÇÀ¤¬¤¢¤ê¡¢À¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌ´ØÅì¤Î¤¢¤ë¥ì¥¿¥¹À¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìë¤Î³°µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¨¥ë¤Ê¤É¤ÎÃî¤¬ÃÈ¤òµá¤á¤Æ¥ì¥¿¥¹¤ÎÍÕ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢º®Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®¤µ¤Ê¥Ø¥Ó¤¬¼ý³Ï¤·¤¿¥ì¥¿¥¹¤ÎÍÕ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï½Ð²ÙÁ°¡¢ÌÜ»ë¤Ç¤ï¤«¤ëÈÏ°Ï¤Îº®Æþ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½Ð²Ù¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð²ÙÀè¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÃî¤Îº®Æþ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú»ûÅÄ¹ä¡Û