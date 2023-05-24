¡ÚÊó¥¹¥Æ²òÀâ¡ÛÆ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡È´¶À÷¡É¡Ä³¤³°±ýÍèÁý²Ã¤Ç¡Ø¤Ï¤·¤«¡Ù³ÈÂç·üÇ°
È¯¾É¤¹¤ë¤ÈÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬Á´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¹âÇ®¤¬½Ð¤ë¡Ø¤Ï¤·¤«¡ÊËã¿¾¡Ë¡Ù¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷ÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡¢¤Ï¤·¤«¡£º£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë¡¢µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î23Æü¤ËÆ±¤¸¿·´´Àþ¤ÎÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿30ÂåÃËÀ¤ÏÀè·î27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à30Âå½÷À¤È40ÂåÃËÀ¤Ïº£·î10Æü¤È11Æü¤Ë¡¢¤Ï¤·¤«¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ø¤Ð¤ó¤Ó¤£¤Ë¡Ù»þÅÄ¾Ï»Ë±¡Ä¹¡§¡Ö¤Ï¤·¤«¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¶õµ¤Ãæ¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¿Í¿ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤Î¤Ï¤·¤«¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È¡¢12¡Á20¿Í¶á¤¯¤¦¤Ä¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë´¶À÷ÎÏ¤Î¶¯¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¡£¼£ÎÅÌô¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢2²ó¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡×
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2008Ç¯Á°¸å¤ä2018Ç¯Á°¸å¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¤·¤«¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®Æþ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°å»Õ¤â´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¹³ÂÎ¸¡ºº¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ËÍè¤¿¿Í¡§¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ë1²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡Ê¹³ÂÎ¡Ë¸¡ºº¤ò¡£²ð¸î¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò2²óÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´¶À÷¤òËÉ¤°½½Ê¬¤Ê¹³ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç¤°Õ¤Î¤¿¤á¡¢ÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢1²ó¤À¤±¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¸üÏ«Âç¿Ã¡§¡ÖÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü100¡ó¡Ê¶á¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ë´¶À÷¤¹¤ë¡£Êì»Ò¼êÄ¢¤Ç²áµî2²ó¤ÎËã¿¾¡Ê¤Ï¤·¤«¡Ë¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÎò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²áµî¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤Î¸¡Æ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¶õµ¤´¶À÷¤¹¤ë¡¢¤Ï¤·¤«¤Î´¶À÷ÎÏ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹½¾Íè³ô¤Î²¿ÇÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÉú½ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤·¤«¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡ØSSPE¡Ê°¡µÞÀ¹Å²½ÀÁ´Ç¾±ê¡Ë¡Ù¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÉú½ã»Ò¤µ¤ó¡§¡Ö¹ñÆâ¤Î¤Ï¤·¤«¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Ê¸¤µ¤ó¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤ÄÁ°¡¢À¸¸å11¥«·î¤Î»þ¡¢¤Ï¤·¤«¤Ë´¶À÷¤·¡¢¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÉú½ã»Ò¤µ¤ó¡§¡ÖÉÂµ¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Î¦¾å¤È¥Ô¥¢¥Î¤È¡×
ÀøÉú´ü´Ö10Ç¯¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÆñÉÂ¡£¹â¹»2Ç¯¤Î6·î¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÉú½ã»Ò¤µ¤ó¡§¡Ö¡ÊÌ¼¤¬¡Ë¿²¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éµ¯¤¤Æ¤¤Æ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Â¤¬¤Ô¤¯¤Ã¤È¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡£Âç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£»×¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬áÛÚ»¡Ê¤±¤¤¤ì¤ó¡Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö³Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå¤Îº£¤â¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤¹¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SSPE¤Ï¡¢¤Ï¤·¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¡È10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¡É¤¬È¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÉú½ã»Ò¤µ¤ó¡§¡Ö¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Î´õ¾¯ÆñÉÂ¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¿Æ¤À¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤ì¤À¤±²ù¤·¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³Î¼Â¤ÊÍ½ËÉÊýË¡¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÇËÉ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡È¥³¥í¥Ê¸å¡ÉÆ°¤½Ð¤·¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý
¡È¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡É´¶À÷ÎÏ¡¡Í½ËÉºö¤Ï¡©
¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý
¤Ï¤·¤«¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÄ¾Á°¤Î2019Ç¯¤Ï744Îã¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï8Îã¤È°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í¤ÎÀÜ¿¨¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¤ä¤ª¤È¤È¤·¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç6Îã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤Ç¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£´¶À÷À©¸æ³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎÂçºåÂç³Ø¡¦¹úÆá¸»Ö¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹úÆá¶µ¼ø¡§¡ÖÎ®¹Ô¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
Î®¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬Ìá¤ê¡¢³¤³°¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÉÂ±¡¹µ¤¨¤Ç¡¢1ºÐ»ù¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤òÆ¨¤·¤¿¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊQ.¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤´¶À÷ÎÏ¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ë
²¿¤âÌÈ±Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç´µ¼Ô1¿Í¤«¤é²¿¿Í¤Ë´¶À÷¤ò¹¤²¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡Ø´ðËÜºÆÀ¸»º¿ô¡Ù¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¡Ê½¾Íè³ô¡Ë¤Ï2¡Á3¿Í¡¢¤Ï¤·¤«¤Ï12¡Á18¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹úÆá¶µ¼ø¡§¡ÖÌÈ±Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢´¶À÷¼Ô¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶õµ¤´¶À÷¤Ç¡È¤Û¤Ü³Î¼Â¡É¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Û¤É¡×
¡ÊQ.¤½¤ì¤À¤±´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´¶À÷¼Ô¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡Ë
¤Ï¤·¤«¤Ï1ÅÙ´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬²¼¤¬¤ëÌÈ±Ö¤ò¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³¶¤Ç2²ó¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¹¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ÊÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢50ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡È¥ï¥¯¥Á¥óÌÈ±Ö¡É¤ò¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¡£½½Ê¬¤Ê¹³ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÇÊ¿¶Ñ88.2¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¹ñ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÄê´üÀÜ¼ï¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿²ó¿ô¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
1972Ç¯9·î30Æü¤è¤êÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡§ÀÜ¼ïµ¡²ñ¤Ê¤·
1972Ç¯10·î1Æü¡Á1990Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡§1²óÀÜ¼ï
1990Ç¯4·î2Æü¡Á2000Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡§2²óÀÜ¼ï¤Î¿Í¤â¡ÊÆÃÎã¤ÎÄÉ²ÃÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡Ë
2000Ç¯4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¡§2²óÀÜ¼ï
¡ÊQ.Äê´üÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ë
¹úÆá¶µ¼ø¡§¡Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢2²óÀÜ¼ï¤·¤¿¤«ÉÔ³Î¤«¤Ê¿Í¤Ï¡¢¹³ÂÎ¸¡ºº¤Ç¡¢¹³ÂÎ¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹³ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¹³ÂÎ¸¡ºº¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ôÀé±ß¤Ç²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£