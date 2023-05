BTSメンバー、J-HOPEとSUGAそれぞれのソロドキュメンタリー映画『j‐hope IN THE BOX』『SUGA:Road to D‐DAY』より、予告編が解禁された。さらに、追加上映劇場が決まった。

【動画】J‐HOPE&SUGAの素顔がたっぷり! 『j‐hope IN THE BOX』『SUGA:Road to D‐DAY』予告編

『j‐hope IN THE BOX』は、J‐HOPE初のソロアルバム『Jack In The Box』の制作過程とBTSメンバーも参加したリスリングパーティー、「ロラパルーザ」の公演準備からステージ上での姿まで200日以上のアーティストJ‐HOPEの日常記録を盛り込んだドキュメンタリー。

『SUGA:Road to D‐DAY』は、4月21日にリリースされたニューアルバム『D‐DAY』の制作裏側を追いながら、SUGAが新しい夢を見つけるために世界中を旅する姿を描いたドキュメンタリー。

予告編には、ライブでの圧倒的パフォーマンスの一部のほか、J‐HOPEとSUGAの素顔が映し出され、曲の制作中に「イライラする」と頭をかかえるJ‐HOPE、「“音楽をやめたい“と1日に数百回思います」というSUGAのアーティストとしての苦悩などが垣間見られるシーンも。二人のソロアルバムのビハインドストーリーからライブパフォーマンスまでをすべて詰め込んだBTS初のソロドキュメンタリー映画の公開に向け、期待を高めてくれる内容となっている。

さらに追加で6月23日より、109シネマズ川崎(神奈川)、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸(千葉)、ユナイテッド・シネマ岡崎(愛知)での上映が決定。公開劇場の詳細については、公式サイトにて順次更新する。

映画『j‐hope IN THE BOX』『SUGA:Road to D‐DAY』は、6月23日より1週間限定公開。