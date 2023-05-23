Ý¯ºä46¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStart over!¡×È¯Çä·èÄê¡¡º£½µ¤Î¡È¤½¤³¤µ¤¯¡É¤Ë¤Æ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½
¡¡Ý¯ºä46¤Î6th¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡¢6·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØStart over!¡Ù¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÝ¯ºä46 3rd TOUR 2023¡×Ê¡²¬¸ø±é¤ÇÂ´¶È¤·¤¿´ØÍÈþ»Ò
¡¡¤³¤ì¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÝ¯ºä46 3rd TOUR 2023¡×¤Î¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é1ÆüÌÜ¤Î½ª±é¸å¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£º£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï5·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ35Ê¬¡¢ÄÌ¾Î¡È¤½¤³¤µ¤¯¡É¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¡¡2·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Öºù·î¡×¤ËÂ³¤¡¢2023Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëÝ¯ºä46¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£