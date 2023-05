先週末(5月19日〜5月21日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、人気カーアクションシリーズ最新作『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が、興行収入6,701万7,410ドル(約91億円)で、初登場1位を獲得した。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル135円計算)

シリーズ10作目にして、相変わらずの大ヒットスタートを切った本作だが、2021年に公開された前作『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』がマークした、7,004万3,165ドル(約95億円)よりもオープニング成績を下げる結果となった。

シリーズ7作目『ワイルド・スピード SKY MISSION』(2015)の1億4,718万7,040ドル(約199億円)をピークに、8作目の『ワイルド・スピード ICE BREAK』(2017)が9,878万6,705ドル(約133億円)と、封切り成績が下降している同シリーズ。しかし海外における人気は絶大で、中国では約7,830万ドル(約106億円)と本国以上のスタート。すでに、世界興収3億1,853万2,410ドル(約430億円)を稼ぎ出している。

そのほかの作品はほぼワンランクずつ順位を下げ、初登場作品はなし。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の世界興収は12億4,915万8,920ドル(約1,686億円)に達している。

5月19日〜5月21日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』

2(1)『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』

3(2)『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

4(3)『ブック・クラブ: ザ・ネクスト・チャプター(原題) / Book Club: The Next Chapter』

5(4)『死霊のはらわた ライジング』

6(7)『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

7(5)『アー・ユー・ゼア・ゴッド? イッツ・ミー、マーガレット。(原題) / Are You There God? It's Me, Margaret.』

8(6)『ヒプノティック(原題) / Hypnotic』

9(8)『ラブ・アゲイン(原題) / Love Again』

10(10)『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』