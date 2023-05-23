¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×Á±»ùÌò¡¦³á¸¶Á±¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¡ªÌÁÍ§¡¦»°Ã«¹¬´î¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³á¸¶Á±¤¬23Æü¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè41²ó¸þÅÄË®»Ò¾ÞÂ£¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤ÎµÓËÜ¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»°Ã«¹¬´î¤Ë´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ò¸«¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤Ï¡¢»°Ã«¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ç¡¢°ËÅìÍ´¿Æ¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¡¢³á¸¶·Ê»þ¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡¢ËÌ¾òµÁ»þ¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤é¤Ë»Å¤¨¡¢»¦¤·¤Ê¤É±ø¤ì»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦Á±»ù¤ò±é¤¸¡¢¡È¥¢¥µ¥·¥óÁ±»ù¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»°Ã«¤Î¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¾®·ª½Ü¡¢¿·³À·ë°á¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢º´Æ£Bºî¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¡¢ËÙÆâ·É»Ò¡¢ÁêÅç°ìÇ·¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Æîº»ÎÉ¡¢ÌîÅºµÁ¹°¡¢¿·Ç¼¿µÌé¡¢·ª¸¶±ÑÍº¡¢³Áß·Í¦¿Í¡¢Ê¡ÃÏÅí»Ò¡¢»³ËÜÀé¿Ò¡¢¤¤Å¤¡¢À¾ËÜ¤¿¤±¤ë¡¢ºî¶Ê²È¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¤é¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿³á¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Á³¤Ë³§¤µ¤ó¤«¤éÉ¾È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢´é¤òÊ¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³á¸¶¤Ï·üÌ¿¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤¬Ìò¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¤È¡¢»°Ã«¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡»°Ã«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ñ¾ì¤¬ÏÂ¤à¤¬¡¢³á¸¶¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£57¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÎÞÁ£¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤¬¡ÊÃÅ¾å¤Ë¡Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌÜ¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤È¡ÖÁ±¤Ï¿Í¤Þ¤¨¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â³á¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤Ï38Ç¯´Ö»°Ã«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬»°Ã«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë»°Ã«¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤Î»°Ã«ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ëÉôÀµÏÂ¡Ë