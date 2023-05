King & Princeが、6月21日に13枚目となるシングル「なにもの」を発売することが決定。併せて、7月2日に自身初となるファンミーティングの開催も決定した。

【写真】ブラックコーデのクールな永瀬廉

4月19日に発売したKing & Princeのベストアルバム『Mr.5』が初週売り上げ120.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。そんな彼らが早くも13枚目となるシングル「なにもの」を6月21日にリリースすることが決定した。本日19時から実施されたKing & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネル、インスタグラム、ツイッター、TikTokでの同時生配信ライブにて発表された。

これまでもファンの皆さんに喜んでもらえるようメンバー間で議論を積み重ねながら作品を届けてきたKing & Prince。今作においても変わらず議論を深め、より進化した2人。その世界観に無限の可能性を秘めたKing & Princeとして、今後よりファンを楽しませてくれる作品を生み出してくれるだろう。

第1弾である彼らの今作のテーマは“気負わず、今を楽しむこと”。日常にある小さな幸せの積み重ねで、日々が彩り豊かになっていくという、今のKing & Princeの等身大を歌った飾らない応援歌となっている。

尚、カップリングには「Magic of Love」「Kiss & Kill」「アシタノカタチ」「名もなきエキストラ」、そして高橋海人が作詞・作曲を担当した「話をしようよ」など新曲5曲がそれぞれの形態に収録される。

また、初回限定盤Aの特典DVDには「なにもの」Music VideoやLip Sync ver.にMusic Video Shooting Behind the sceneが収録され、初回限定盤Bの特典DVDには、Making of Single「なにもの」Jackets&Danceと「様々なゲームに挑戦! チームワークチャレンジ」といった映像が収録される。Dear Tiara盤には、「King & Princeのサウナで身も心もさらけ出せ! 本音トーク」といったファンクラブ盤ならではの特典映像が収録されているので、こちらもチェックしたい。

そして、7月2日にKing & Princeとしては初となるファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」が開催されることが決定。有明アリーナにて2回の公演を予定しているが、こちらのイベントは今作のDear Tiara盤(ファンクラブ盤)購入者のみ申し込みが可能となっている。詳しくはHPに記載。

King & Princeの13枚目シングル「なにもの」は6月21日発売。

※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記

■初回限定盤A【CD+DVD】¥1,650(税込)/UPCJ‐9043

仕様:スリーブケース

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:Magic of Love

【DVD収録内容】

・「なにもの」Music Video

・「なにもの」Music Video ‐Lip Sync ver.‐

・「なにもの」Music Video Shooting Behind the scenes

初回封入特典:期間限定動画A視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年6月20日(火)昼12:00〜7月4日(火)18:00まで

先着外付け特典:フォトカード(A6)

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください

■初回限定盤B【CD+DVD】¥1,650(税込)/UPCJ‐9044

仕様:スリーブケース

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:Kiss & Kill

【DVD収録内容】

・様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ

※King & Princeが情熱と結束を高めるべく様々なゲームに挑戦する企画映像

・Making of Single「なにもの」Jackets & Dance

初回封入特典:期間限定動画B視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年6月20日(火)昼12:00〜7月4日(火)18:00まで

先着外付け特典:クリアポスター(A4)

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください

■通常盤(初回プレス)【CD】¥1,100(税込)/UPCJ‐9045

仕様:スリーブケース+アナザージャケット1種封入

【CD収録内容】

M1:なにもの M2:アシタノカタチ M3:名もなきエキストラ

初回封入特典:期間限定動画C視聴シリアルナンバー

※視聴期間:2023年6月20日(火)昼12:00〜7月4日(火)18:00まで

先着外付け特典:ネックストラップ

※特典は先着です。数に限りがございます。ご予約ご購入の際は必ず各店舗、各オンラインサイトでご確認ください

■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)【CD+DVD】¥1,650(税込)/PROJ‐5904仕様:スリーブケース【CD収録内容】M1:なにもの M2:話をしようよ【DVD収録内容】・King & Princeのサウナで身も心もさらけ出せ!本音トーク※予約受付期間:2023年5月23日(火)19:30〜6月2日(金) 23:59まで特典:King & Princeファンミーティングチケット「King& Princeとうちあわせ」チケット応募権利【注意事項】※ジャニーズショップ オンラインストア限定の受注生産販売商品です。※他商品との同時購入はできません。※ご購入にはジャニーズショップオンラインストアのアカウントが必要です。ユーザー登録がお済みでない方は、事前にご登録いただくとスムーズにご購入いただけます。