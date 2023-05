アメリカのカリフォルニア州に住む12歳のクローヴィス・ハンさんが、コミュニティ・カレッジであるフラートン・カレッジを「5つの準学士号」を取得して卒業したことが、海外メディアで大きく報じられました。

12-year-old to be youngest to graduate from Fullerton College with five degrees - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/california/story/2023-05-20/12-year-old-to-be-youngest-to-graduate-from-fullerton-college-with-five-degrees

12-Year-Old to Graduate From Fullerton College With Five Degrees - NBC Los Angeles

https://www.nbclosangeles.com/news/local/12-year-old-boy-graduate-fullerton-college-five-degrees/3155497/

12-year-old graduates with 5 degrees from Fullerton College - CBS Los Angeles

https://www.cbsnews.com/losangeles/news/12-year-old-graduates-with-5-degrees-from-fullerton-college/

準学士号とは4年制大学や2年制のコミュニティ・カレッジで取得することができる学位に準ずる称号のことであり、プログラムは2年以内に修了するのが一般的です。アメリカでは日本と比較すると飛び級が一般的ですが、わずか12歳で5つの準学士号を取得することは驚くべきことであり、さまざまなメディアがハンさんやその母親に取材しています。

以下のYouTube動画では、ハンさんや母親へのインタビューを見ることができます。

12-year-old college graduate - YouTube

インタビューに答えているこの少年が、わずか12歳で5つの準学士号を取得してフラートン・カレッジを卒業したハンさんです。ハンさんが取得した準学士は「歴史」「社会科学」「社会行動および自己啓発」「芸術と人間表現」「科学と数学」と多岐にわたります。

ハンさんは幼い頃から好奇心旺盛で勉強が好きであり、小学2年生だった2019年には公立学校のカリキュラムに退屈していたとのこと。そこで20年以上家庭教師として働いてきた母親のソン・チョイ氏は、息子のハンさんを地元のフラートン・カレッジに進学させることにしました。

フラートン・カレッジの同級生は、ハンさんに「君は何歳で、どうしてここにいるの?」とよく尋ねてくるとのこと。この質問に対してハンさんは、「僕は12歳で、あなたと一緒にクラスを受講しているよ」と答えているとのこと。

ハンさんは予定より27週早く生まれた未熟児だったそうで、生まれた時の体重はなんと2ポンド(約900g)にも満たなかったそうです。しかし、その後は驚くほど順調に成長し、勉強以外ではバスケットボールやアーチェリーなどが好きな普通の少年です。

また、家族と一緒にこれまで23カ国を旅行してきたそうで、中でもお気に入りはギザの大ピラミッドがあるエジプトだとのこと。

母親のチョイ氏は、ハンさんがまだ子どもであることを忘れておらず、勉強をやめてリラックスするようにと言うことも多いそうです。

ハンさんはインタビューで、「僕は遊ぶ前にいろいろなことができるよう、たくさん勉強しています」「僕はいつも『自分ならできる、続けられる』と自分に言い聞かせています」とコメントしました。

ハンさんは自律システム開発の準学士号を取得するため、あと1年間はフラートン・カレッジに通い続ける予定で、大学編入の準備ができればスタンフォード大学かマサチューセッツ工科大学に入学して学士号を取得しようと考えているそうです。

また、勉強と並行して民間航空パトロールの候補生にもなっており、16歳でパイロットの免許を取得する計画だそうです。