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12-year-old to be youngest to graduate from Fullerton College with five degrees - Los Angeles Times
https://www.latimes.com/california/story/2023-05-20/12-year-old-to-be-youngest-to-graduate-from-fullerton-college-with-five-degrees
12-Year-Old to Graduate From Fullerton College With Five Degrees - NBC Los Angeles
https://www.nbclosangeles.com/news/local/12-year-old-boy-graduate-fullerton-college-five-degrees/3155497/
12-year-old graduates with 5 degrees from Fullerton College - CBS Los Angeles
https://www.cbsnews.com/losangeles/news/12-year-old-graduates-with-5-degrees-from-fullerton-college/
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12-year-old college graduate - YouTube
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