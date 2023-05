Wizards of the Coast社は5月23日、『Magic: The Gathering Arena(以下、MTGアリーナ)』のSteam版を海外時間で5月23日(国内では5月24日)に配信すると発表した。

価格は基本料無料となる。

MTG Arena is coming to Steam on May 23rd! Visit the link below to get more info and add it to your wishlist.