5月19〜21日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、ヴィン・ディーゼル主演の人気カーアクション・シリーズ第10弾『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が、初週金土日動員64万6000人、興収9億9200万円をあげ初登場1位を獲得した

【写真で見る】「5月12〜5月14日の全国映画動員ランキング」

公開から3週連続首位だった『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、週末金土日50万5000人、興収7億4300万円という高い数字をあげたものの、ワンランクダウンの2位に。累計では動員643万人、興収91億円を突破。100億円の大台が射程圏に入ってきた。

3位は、公開6週目の『名探偵コナン 黒鉄の魚影』が、週末金土日動員25万7000人、興収3億7300万円をあげランクイン。累計では動員827万人、興収117億円という数字になった。4位は、週末金土日動員16万9000人、興収2億2900万円をあげた劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』がランクイン。累計では動員263万人を突破、興収が35億円間近となった。

5位は、人気スマホゲームを原作としたメディアミックスプロジェクト初の劇場ライブ・アニメーション『アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』が初登場。6位には、韓国のヒット作を藤井道人監督、岡田准一主演でリメイクした『最後まで行く』が、初登場でランクインした。

また8位には、テレビ東京系列で放送中の乳幼児向け番組の劇場版『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』が初登場した。

5月19〜21日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』第2位:『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』第3位:『名探偵コナン 黒鉄の魚影』第4位:『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』第5位:『アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』第6位:『最後まで行く』第7位:『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』第8位:『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』第9位:『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』第10位:『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』