½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡ÃÓ°ìÄ¾Àþ¤ÎÂÇµå¤¬2ÅÙ¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ï
·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¡Ö´ä¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¢ªÃÓ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÃÓÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤¬ÃÓ¤Î±ï¤Î´ä¡¢ÃÓ¤ÎÀõ¤¤Äì¤Ç2ÅÙÃÆ¤ó¤Ç¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¼è¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥¯¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê²¬»³¸æÄÅCC¡Ë¤À¡£
¡¡20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3ÆüÌÜ¤Î9ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£·¬ÌÚ¤¬Êü¤Ã¤¿Âè2ÂÇ¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëº¸¤ÎÃÓ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£½Ä¤ËÄ¹¤¤ÃÓ¤Î±ï¤Î´ä¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯ÃÆ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÇÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬º£ÅÙ¤³¤½ÃÓ¤ÎÃæ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¡£±ï¤Î¤¹¤°ÆâÂ¦¡¢Äì¤ÎÀõ¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃÆ¤ß¡¢¤Ê¤ó¤Èº£ÅÙ¤Ï¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¤â°ìÅÙ¡¢¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤É¤è¤á¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÓ¥Ý¥Á¥ã¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ê¶¯±¿¤Ç²óÈò¤·¤¿·¬ÌÚ¤Ï¤³¤³¤«¤é¥Ô¥ó2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Þ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤òJLPGA¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö9ÈÖ Par5 ·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÃÓÊý¸þ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡Ä¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤È°ìÉô»Ï½ª¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡Ö·¬ÌÚ»ÖÈÁ¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¡´ä¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¢ÃÓ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¡¡Ì¿½¦¤¤¤Î°ìÂÇ¤«¤é¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡ª¡×¤È»úËë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈÆ±¶¿¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë²¬»³½Ð¿È¤Î·¬ÌÚ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿20ºÐ¡£3ÆüÌÜ¤Ï¥ß¥é¥¯¥ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò3¤Ä¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤È6ÂÇº¹¤Î9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â4°Ì¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë