»Å»ö¤¬¥Ç¥¤Ê¤¤¿Í¤ÎŽ¢¥ä¥Ð¤¤¸ýÊÊŽ£¤ÈÈá¤·¤¤ËöÏ©
¤è¤¯¤¢¤ë¸ýÊÊ¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§ Ushico ¡¿PIXTA¡Ë
¼è°úÀè¤ä¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¤Î»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢Û£Ëæ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Sophia BlisºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼ÔCOO¤ÇËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®CFO¤ÎÄêµïÈþÆÁ»á¤Î¿·Ãø¡Ø¿ô»ú¤Ç¼¨¤»¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×
¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ê¡×
³§¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¿¦¾ì¤Ï¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ä¸½¾õ¤ò¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¤ä¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¡©¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ï¤ä¤Ç¤ª´ê¤¤¡×¡ÖÂç»êµÞ¡×
»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö´ÉÍý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤º¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤ÎÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿
¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°ÊÁ°¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤¿¤ê¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤á¤ë¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤º¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Èµ¤¹ç¤¤¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¥³¥í¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¼ÒÆâ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã»»þ´Ö¤ÇÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Áê¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ±Û¤·¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Û¤·¤ÎÁê¼ê¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¦¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢Éô²¼¤ä¾å»Ê¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤
¡¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾¦ÃÌ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤º¡¢ÀèÀ¸¤äÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£ÌÌÀÜ¤â¥ê¥â¡¼¥È¤Ë
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡¢Æüº¢¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¸«¤¨¤º¡¢¡Ö¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡×Çä¾å¤äÍø±×¤ÇÉ¾²Á¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¶È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¤Ê¤é¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤ÎÂç´ë¶È¤ä³¤³°¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¡¦¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤¬°ã¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¡¢¡Ö±Ñ¸ì¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¶¯ÎÏ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¸À¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¿ô»ú¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡É¿ô»ú¡É¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤òº£¤µ¤é¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¿ô»ú¤À¤±¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤¬¤Ç¤¡¢¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤¤¡Ö¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤¤¿Í¡×¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ßÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡£
¤½¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿ô»ú¡×¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹¡×¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤³¤ì¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤¹¡×¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¿ô»ú¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡£»Å»ö¤Î´ðËÜ¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¿ô»ú¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Õ¤À¤ó¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢9¤Ä¤Î¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÇÂç¤¤¯Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤
¤Þ¤º¡¢¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£3¤Ä¤Î¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬¼ÙËâ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
¿ô»ú¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¶ñÂÎÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤
°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤Ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤òËÜµ¤¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3¤Ä¤Î¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Í½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¿ô»ú¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤â¿Ê¤áÊý¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤É¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤Ê¤¤
¤É¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜÅªÃÏ¤âµ÷Î¥¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¦¥à¥À¤¬¸º¤é¤Ê¤¤
¿Ê¤áÊý¤âÌÜ°Â¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤à¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Á¤³¤Á¡¢¥à¥À¤ËÂ¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢3¤Ä¤Î¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
§À®²Ì¤¬Â¬¤ì¤Ê¤¤
±Ä¶È¤Ï¡¢Çä¾åÌÜÉ¸¤È¼ÂÀÓ¤Î¿ô»ú¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤«Â¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Ä¶È°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÌÜÉ¸¤È¼ÂÀÓ¤Î¿ô»ú¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×É¾²Á¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨Èæ³Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¿Í»öÉ¾²Á¤ÏÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£±Ä¶È¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È·ÐÍý¤ÎÆ±´ü¡¢²ÝÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
©¾å»Ê¤«¤é¾å¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
Ä¾ÀÜ¤Î¾å»Ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¾²Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤â¡¢¿ô»ú¤¬¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ô»ú¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢1¿Í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤¬¾å»Ê¤ä¼þ¤ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ø¤ÎÉÔ¿®¡¦ÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿ô»ú¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤·¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄêµï ÈþÆÁ ¡§ Sophia BlissºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼ÔCOO¡¦ËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®CFO¡Ë