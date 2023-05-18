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OVERTURE
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3.À©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó
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9.ÀðÉ÷µ¡
10.¤¢¤ÎÆü ËÍ¤ÏÒôÓÍ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤¿
11.Hard to say
12.Another Ghost
13.Threefold choice
14.¥µ¥è¥Ê¥é Stay with me
15.Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î³¹
16.Â¾¤ÎÀ±¤«¤é
17.¶õÈâ
18.Á´Éô Ì´¤Î¤Þ¤Þ
19.Wilderness world
20.¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
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24.¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
25.·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿
26.ÍçÂ¤ÇSummer
27.Sing Out¡ª
EN2.Â¾¿Í¤Î¤½¤é»÷
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