米ABCの『ビッグ・スカイ』ら3本が打ち切りに。ジェンセン・アクレスの受難は続く

米ABCが『ビッグ・スカイ』をはじめ計3本のドラマシリーズの打ち切りを発表したと、米Varietyほか複数のメディアが伝えている。

先日、自身が製作総指揮を務める『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のスピンオフ『ウィンチェスターズ』の打ち切りが発表されたばかりのジェンセン・アクレス。今度は出演作が打ち切られることになってしまった。

ジェンセンがシーズン3からレギュラー出演していた『ビッグ・スカイ』は、モンタナ州を舞台にした私立探偵と元警官による犯罪ミステリー。C・J・ボックスの原作をヒットメイカーのデイビッド・E・ケリー(『アリー・myラブ』『ビッグ・リトル・ライズ』)が実写化し、キャサリン・ウィニック(『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』)とカイリー・バンバリー(『ねじれた疑惑』)が主演を務めていた。

ジェンセンはシーズン2最終話に保安官ボウ・アーレン役で初登場。シーズン3ではレギュラーキャストとして作品を盛り上げた。フィナーレではボウ・アーレン復活の可能性が残されており、ジェンセンはシーズン更新に前向きであると当時語っていた。

「もし契約が結ばれて、そこに行くようにと言われたら、そここそが僕の行く場所だ」と米Entertainment Weeklyに話していたジェンセン。「この業界では何でも起こり得る。そして僕は何が起こったとしても驚かない。だから彼らがどんな決断をしようと、心構えはできているんだ」と話していたが、自身が携わる作品が立て続けに打ち切られたことは堪えているに違いない。

ABCは、『ビッグ・スカイ』に加えて『アラスカ・デイリー』と『リスキーな結婚相手』も打ち切った。『アラスカ・デイリー』は2度アカデミー賞主演女優賞を獲得したヒラリー・スワンクが主演を務めるヒューマンドラマ。『スポットライト 世紀のスクープ』でアカデミー賞脚本賞を受賞したトム・マッカーシーがクリエイターを務める本作で、ヒラリーは多数の女性が失踪した事件を調べる記者を演じていた。オスカー受賞キャストとスタッフが組んだ作品とあって企画段階から注目を集めていたが、残念ながら1シーズンで打ち切りという結果に。

同じく1シーズンでキャンセルとなった『リスキーな結婚相手』は、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のマイロ・ヴィンティミリアが主演を務めるクライムドラマ。2019年の韓国ドラマ『ダーリンは危機一髪!』のリメイク版で、マイロはCIA捜査官と恋に落ちる詐欺師という役どころを演じていた。(海外ドラマNAVI)

Still in shock after everything that just went down in this episode. Thanks for watching #BigSky! pic.twitter.com/1d60gGt2Fm

- Big Sky (@BigSkyABC) November 3, 2022